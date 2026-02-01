Melendi es uno de los cantantes más conocidos de España desde hace más de dos décadas, lo cual no es fácil. Ha conseguido hacerse un hueco y mantenerse, siendo un compositor asturiano que ha encadenado éxitos y que ha evolucionado de diferentes maneras para adaptarse a los gustos del público. Es cierto que, últimamente, está más centrado en una faceta empresarial que es más exitosa de lo que se sabe públicamente. El medio digital Vanitatis ha podido saber que ha consolidado sus negocios con Jon Riberas, un empresario del Ibex muy importante con quien comparte varias sociedades que han creado recientemente y que están relacionadas con la inversión y la gestión corporativa.

Esta extraña unión empresarial habría comenzado hace mucho tiempo porque, curiosamente, el empresario habría sido uno de los que apostó por él en el momento en que la discográfica le ofreció publicar su primer disco. Trabajaron juntos hasta 2015, cuando Melendi dio un giro brutal a su carrera e imagen al fichar por Sony. Ahora bien, eso no significó que rompiera lazos con este inversor.

En los últimos meses, como decíamos, esta unión empresarial se habría potenciado aún más. Se ha sabido que Melendi figura como administrador mancomunado de cinco empresas que se acaban de crear, en las que comparte estructura con sociedades que están vinculadas a este gran propietario. Se trata de negocios que están orientados a la consultoría y a la inversión en otras compañías, aseguran, lo que demuestra que no solo tienen que ver con la música y que esta alianza va “mucho más allá”.

Melendi continúa triunfando también como empresario | Antena 3

Melendi ha tejido una red empresarial “cada vez más amplia”

El cantante habría tejido una “red empresarial” hasta ahora desconocida por sus fans, quienes aplaudirán que diversifique oportunidades por si la música deja de funcionarle. Melendi es productor musical y también está detrás del lanzamiento de un nuevo grupo infantil que tiene a su esposa y a su cuñada al frente.

Y, además, también habría probado suerte en el sector inmobiliario. En los últimos años, parece que el artista ha hecho inversiones en este campo y ha participado en algunas sociedades que se dedican precisamente a la construcción y promoción de viviendas. En suma, una doble vida como empresario que compagina con la música, que tiene un poco apartada porque hace cinco años que no publica ninguna canción nueva. Será el próximo mes de marzo, sin embargo, cuando verá la luz un disco muy esperado que demuestra que tiene tiempo de gestionar los negocios y de componer siempre que puede.