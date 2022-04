Melendi, “molt perjudicat” després d’una festa en un hotel de Barcelona

Melendi ha protagonitzat una llarga llista d’escàndols des que comencés la seva carrera musical. El cantant torna a ser notícia aquest cap de setmana per la gran festa que hauria organitzat en un hotel de Barcelona després del seu concert. El programa de Telecinco Socialité ha parlat amb un testimoni que assegura que Melendi i el seu equip hauria muntat una festa que se’ls hi hauria anat de les mans: “Se sentia moltíssim xivarri en l’habitació, crits, cops i música a molt de volum. La gent no podia dormir i tots estàvem incrèduls. Va deixar la nevera de l’habitació completament buida, sense cap beguda ni menjar”.

“A més a més, va desaparèixer amb dues dones… i va sortir d’allà molt perjudicat. L’endemà va haver de cancel·lar una entrevista que tenia programada perquè s’ho va passar massa bé la nit anterior i no estaria en condicions d’assistir a cap lloc. Se’l va veure l’endemà fet pols, està fatal”, deien. Cal recordar que el cantant està casat des de fa molts anys i és pare de quatre fills, amb la qual cosa és probable que a la dona no li agradi el que insinua aquesta persona amb l’apunt que se’l va veure en companyia de dues dones.

Melendi torna a fer-la grossa amb una festa | Telecinco

El cantant ha estat protagonista d’un escàndol durant la visita a Barcelona | Telecinco

Melendi ha protagonitzat moltes polèmiques, encara que sempre li recorden la més grossa a bord d’un avió. El 2007, va ser detingut per haver-se emborratxat a l’aeroport i haver-la fet grossa durant el vol cap a Mèxic. Ell mateix n’ha parlat més d’una vegada: “Ens van emborratxar i vam discutir perquè ens van requisar unes ampolles d’alcohol. Jo estava en una època rebel de la meva vida i a mi no em diu borratxo ni el meu pare. L’incident d’avió va suposar el punt d’inflexió perquè jo comencés a canviar la meva vida”. Un artista que assegurava haver abandonat aquests mals hàbits… i que ara podria haver-los recuperat.