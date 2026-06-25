Melendi ha vendido la casa familiar donde vivía con su esposa e hijos para trasladarse a otra que, por supuesto, también le costará una auténtica fortuna. El cantante tenía un chalet en propiedad en Boadilla del Monte, en las afueras de Madrid, pero ha preferido cambiar de aires y comenzar una nueva vida en la urbanización más cara y exclusiva de la capital. A partir de ahora, él también será uno de esos ricos que pasean por La Finca.

Con muchísima seguridad y unas zonas comunes increíbles, estará rodeado de famosos y futbolistas. Y como muchos pueden sospechar, habitar en este espacio tan exclusivo no es barato… En su caso, sin embargo, la sorpresa es que no ha optado por comprarse una casa sino por irse de alquiler. ¿Y cuánto cuesta la broma? Pues nada más y nada menos que 25.000 € al mes, si hacemos caso a la información que publica El Español, una cantidad muy alejada de los bolsillos de una familia normal.

¿Quién ha comprado la casa de Melendi?

A los 47 años, el artista ha experimentado un cambio musical importante que parece funcionar porque los fans han respondido positivamente y sus bolsillos continúan bien llenos de dinero tras una carrera tan larga como la suya. Ahora hace un mes que vive en esta pequeña burbuja de millonarios, un traslado que ha sido bastante improvisado en el sentido de que ha tardado muy poco en encontrar comprador para su casa. De hecho, estas personas cercanas a él confirman que tardó «pocas semanas» en deshacerse de ella.

Se ha sabido que se la ha comprado un empresario del este de Europa, que se habría cautivado por una propiedad de 1.170 metros cuadrados construidos y 4.000 metros cuadrados más de terreno. Vivían allí desde 2019, así que no han estado mucho tiempo.

Melendi cambia de casa y sorprende cuánto pagará ahora | Antena 3

La familia de Melendi ahora creará nuevos recuerdos en esta casa lujosa dentro de una urbanización muy codiciada. La infancia del artista no fue fácil, sobre todo por culpa del asma agresiva con la que nació y que marcó su día a día durante mucho tiempo. Él que creía que se dedicaría al fútbol, pero al final pudo aprovechar su vena artística para dedicarse a ello.