Marta Sánchez celebra les seves quatre dècades damunt dels escenaris amb un nou disc recopilatori, 1985-2025, que recupera 40 dels seus èxits més sonats i 40 cançons inèdites. Els seus inicis a la banda Olé Olé van fer-la saltar a la fama amb només 19 anys i des de llavors és una de les veus més consagrades de la música espanyola. Durant la promoció d’aquest nou album tan especial, la cantant ha concedit una entrevista amb la revista ¡HOLA!, on ha obert les portes de casa seva i ha estat acompanyada per la seva filla Paula. Què ha explicat sobre la vida familiar i la seva parella?
Marta Sánchez se sincera com mai sobre la seva filla Paula
Marta Sánchez es considera una persona “sensible, romàntica i molt fràgil” en alguns moments, però també és “forta”, sobretot davant de les situacions més dures. Si hi ha un moment que recorda en bucle, però, aquest és el naixement de la seva filla Paula, a qui va tenir amb Jesús Cabanas fa 22 anys. La jove ha estudiat Comunicació, Estilisme i Imatge de moda a la IED, gràcies també a la inspiració de la seva mare, que “sempre ha estat molt involucrada en el tema de la moda”, va explicar la jove en una entrevista a principis d’any a Vanity Fair. En el reportatge que ocupa la portada de la revista HOLA aquest dimecres, la jove ha estat l’estilista de la sessió de fotos, però quines paraules ha dedicat la seva mare per a ella?
“Paula és una dona amb les coses clares. Té molta personalitat. És molt madura i molt sensible”, explica l’artista. Els elogis no falten i admira la facilitat que té “per a l’estètica” i la seva “manera de vestir”. “És molt sincera i em diu el que li agrada per a mi i el que creu que m’afavoreix més. Estic molt orgullosa d’ella perquè va treure un deu en el seu examen final de carrera i espero que sigui molt feliç amb el que decideixi fer”, apunta.
La cantant coneix bé les llums i les ombres del món de la fama i té certa experiència per aconsellar la seva filla. El seu consell per a la jove és que “tot el que val la pena en aquesta vida exigeix molta perseverança i dedicació” i sap que “ningú regala res”. “Que vagi per totes i que defensi el seu punt de vista, que estigui amb gent treballadora, positiva i que sumi”. A l’entrevista, Marta Sánchez dona detalls com mai de la personalitat de la seva nena: sensible, noble i molt amiga dels seus amics, a més a més de ser una apassionada els animals. “És responsable i mai m’ha donat motius per estar preocupada. Confio plenament en ella”, admet.
Les paraules per a Fede: qui és la seva parella?
Fa sis anys que el cor de Marta Sánchez l’ocupa Federico León, un empresari canari nou anys menor que ella que va conèixer en una festa d’aniversari d’un amic que tenen en comú, l’empresari Emiliano Suárez. La seva relació va començar l’any 2018 i malgrat que ell té un perfil més discret, a través de les xarxes socials podem veure alguns dels moments que han compartit.
Per tant, tampoc han faltat unes paraules per al seu xicot en l’entrevista amb la citada revista. Què estan molt enamorats, això és una realitat que es pot veure a través de les xarxes socials de l’artista, però com és ell en la intimitat? Diu que és una persona molt completa. “És responsable, serè, amb uns valors i una educació extraordinaris“. A més a més, en el moment que es van conèixer “ja havien viscut etapes” que els havien fet adquirir certa maduresa per viure de noves tots dos junts. “Els dos respectem molt els temps i la professió de l’altre. I la seva opinió em suma molta coherència i experiència. És un home molt intel·ligent”, confessa. Sembla que Marta Sánchez no podria estar en una millor etapa tant professional i personal.