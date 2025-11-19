Marta Sánchez celebra sus cuatro décadas sobre los escenarios con un nuevo disco recopilatorio, 1985-2025, que recupera 40 de sus éxitos más conocidos y 40 canciones inéditas. Sus inicios en la banda Olé Olé la lanzaron a la fama con solo 19 años y desde entonces es una de las voces más consagradas de la música española. Durante la promoción de este nuevo álbum tan especial, la cantante ha concedido una entrevista con la revista ¡HOLA!, donde ha abierto las puertas de su casa y ha estado acompañada por su hija Paula. ¿Qué ha explicado sobre la vida familiar y su pareja?

Marta Sánchez se considera una persona «sensible, romántica y muy frágil» en algunos momentos, pero también es «fuerte», sobre todo ante las situaciones más duras. Si hay un momento que recuerda en bucle, es el nacimiento de su hija Paula, a quien tuvo con Jesús Cabanas hace 22 años. La joven ha estudiado Comunicación, Estilismo e Imagen de moda en la IED, gracias también a la inspiración de su madre, que «siempre ha estado muy involucrada en el tema de la moda», explicó la joven en una entrevista a principios de año en Vanity Fair. En el reportaje que ocupa la portada de la revista HOLA este miércoles, la joven ha sido la estilista de la sesión de fotos, pero ¿qué palabras ha dedicado su madre para ella?

«Paula es una mujer con las cosas claras. Tiene mucha personalidad. Es muy madura y muy sensible», explica la artista. Los elogios no faltan y admira la facilidad que tiene «para la estética» y su «forma de vestir». «Es muy sincera y me dice lo que le gusta para mí y lo que cree que me favorece más. Estoy muy orgullosa de ella porque sacó un diez en su examen final de carrera y espero que sea muy feliz con lo que decida hacer», apunta.

La cantante conoce bien las luces y sombras del mundo de la fama y tiene cierta experiencia para aconsejar a su hija. Su consejo para la joven es que «todo lo que vale la pena en esta vida exige mucha perseverancia y dedicación» y sabe que «nadie regala nada». «Que vaya a por todas y que defienda su punto de vista, que esté con gente trabajadora, positiva y que sume». En la entrevista, Marta Sánchez da detalles como nunca de la personalidad de su niña: sensible, noble y muy amiga de sus amigos, además de ser una apasionada de los animales. «Es responsable y nunca me ha dado motivos para estar preocupada. Confío plenamente en ella», admite.

Las palabras para Fede: ¿quién es su pareja?

Hace seis años que el corazón de Marta Sánchez lo ocupa Federico León, un empresario canario nueve años menor que ella que conoció en una fiesta de cumpleaños de un amigo que tienen en común, el empresario Emiliano Suárez. Su relación comenzó en 2018 y a pesar de que él tiene un perfil más discreto, a través de las redes sociales podemos ver algunos de los momentos que han compartido.

Por lo tanto, tampoco han faltado unas palabras para su novio en la entrevista con la citada revista. Que están muy enamorados, eso es una realidad que se puede ver a través de las redes sociales de la artista, pero ¿cómo es él en la intimidad? Dice que es una persona muy completa. «Es responsable, sereno, con unos valores y una educación extraordinarios«. Además, en el momento en que se conocieron «ya habían vivido etapas» que les habían hecho adquirir cierta madurez para vivir de nuevo los dos juntos. «Ambos respetamos mucho los tiempos y la profesión del otro. Y su opinión me suma mucha coherencia y experiencia. Es un hombre muy inteligente», confiesa. Parece que Marta Sánchez no podría estar en una mejor etapa tanto profesional como personal.