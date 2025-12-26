Marta Sánchez se encuentra en un momento personal y profesional muy dulce. Celebra sus 40 años sobre los escenarios con un disco recopilatorio de sus mejores éxitos y nuevos temas en 1985-2025. Además, lleva años compartiendo su vida con el empresario Federico León, su compañero de aventuras a quien siempre dedica palabras muy dulces en las redes sociales. Los años pasan y cada vez se han extendido más las prácticas de la medicina estética y ciertos retoques que dan un acabado más terso y brillante a la piel para intentar ocultar un poco algunos de los cambios que experimenta el cuerpo.

Una publicación de Marta Sánchez en las redes abrió un debate entre sus fans, a quienes algunos incluso les costó reconocer la cara de la artista. Teniendo en cuenta que las sesiones de fotos y los retoques que se pueden aplicar con la tecnología juegan un factor importante, desde la revista Semana han hablado con una experta en medicina estética para analizar los detalles en profundidad.

La fotografía de Marta Sánchez que divide a los fans

El pasado mes de noviembre Marta Sánchez publicó un carrusel de fotografías en las redes sociales después de una sesión de fotos. Hay que decir que ella salía guapísima, pero algunos usuarios mencionaron que les había costado reconocerla, sobre todo por cómo se veía su cara.

«¿Quién es la de las fotos?», «Supongo que es maquillaje, pero me ha costado reconocerte», «De verdad que no entiendo estos comentarios diciendo que estupenda está. Y no se trata de envidia, es que dar valor a una belleza totalmente artificial ayuda a generar unas expectativas poco realistas de cómo se envejece», escribieron algunos usuarios. En todo caso, desde la revista Semana contactaron con la doctora Victoria Núñez, médica estética, para analizar los cambios y qué retoques podría haberse hecho la artista.

¿Marta Sánchez se ha hecho retoques en la cara? Detalles analizados por una experta

En todo momento, la experta pone sobre la mesa que el análisis de fotografías, sobre todo cuando provienen de reportajes o que pueden llevar ediciones digitales no permiten «determinar con precisión» qué posibles procedimientos podría haberse aplicado la persona. En esta imagen que ha dividido a los fans de Marta Sánchez se puede ver la cara de la artista «más nítida» y eso sería posible si se han «retirado materiales» que antes rellenaban la zona, como «biopolímeros» o el exceso «de ácido hialurónico». «Cuando se eliminan, la cara recupera su base ósea natural y se ve más ligera, expresiva y armónica», apunta Núñez.

Marta Sánchez s’ha fet algun retoc estètic a la cara? | Europa Press

También presta especial atención a los labios, que ahora se aprecian de manera menos voluminosa y «más naturales». «Es coherente con retirada de rellenos previos o un reposicionamiento más anatómico si se han vuelto a tratar», explica.

Un posible lifting para ampliar la mirada

Otro punto que analiza la experta en medicina estética es la mirada que ahora se percibe «más despierta«. ¿Cómo se podría conseguir esto? Hay la opción de un «lifting temporal, un lifting de cejas o neuromoduladores estratégicamente colocados». Ahora bien, también admite que este aspecto concreto se puede tratar según el enfoque o los ángulos que se usen con la cámara, o incluso un retoque fotográfico. ¿Y en cuanto a la nariz? Es uno de los aspectos que se pueden apreciar en una de las fotografías del carrusel que ha publicado la artista. En cuanto al mentón está «más proyectado y afinado» y la nariz se ve «más armónica», lo que podría producirse por una «rinoplastia preservadora», aunque sin valoración presencial no se puede afirmar», revela la experta.

Eso sí, lo que deja muy claro es el papel que pueden jugar los retoques estéticos hechos a través de aplicaciones como el photoshop. «A veces lo que interpretamos como cirugía es simplemente edición«, destaca. En todo caso, la imagen ha generado cierto debate entre los fans de la cantante.