Marta Sánchez es troba en un moment personal i professional molt dolç. Celebra els seus 40 anys damunt els escenaris amb un disc recopilatori dels seus millors èxits i nous temes a 1985-2025. A més a més, fa anys que comparteix la seva vida amb l’empresari Federico León, el seu company d’aventures a qui sempre dedica paraules molt dolces a les xarxes socials. Els anys passen i cada cop s’ha estès més les pràctiques de la medicina estètica i certs retocs que donin un acabat més ters i brillant a la pell per intentar amagar una mica alguns dels canvis que experimenta el cos.
Una publicació de Marta Sánchez a les xarxes va obrir un debat entre els seus fans, que alguns fins i tot els va costar reconèixer la cara de l’artista. Tenint en compte que les sessions de fotos i els retocs que es poden aplicar amb la tecnologia juguen un factor important, des de la revista Semana han parlat amb una experta en medicina estètica per analitzar els detalls en profunditat.
La fotografia de Marta Sánchez que divideix els fans
El passat mes de novembre Marta Sánchez va publicar un carrusel de fotografies a les xarxes socials després d’una sessió de fotos. Cal dir que ella sortia guapíssima, però alguns usuaris van mencionar que els havia costat reconèixer-la, sobretot per com es veia la seva cara.
“Qui és la de les fotos?”, “Suposo que és maquillatge, però m’ha costat reconèixer-te”, “De veritat que no entenc aquests comentaris dient que estupenda està. I no es tracta d’enveja, és que donar valor a una bellesa totalment artificial ajuda a generar unes expectatives poc realistes de com s’envelleix”, van escriure alguns usuaris. En tot cas, des de la revista Semana van contactar amb la doctora Victoria Núñez, mèdica estètica, per analitzar els canvis i quins retocs es podria haver fet l’artista.
Marta Sánchez s’ha fet retocs a la cara? Els detalls analitzats per una experta
En tot moment, l’experta posa damunt la taula que l’anàlisi de fotografies, sobretot quan venen de reportatges o que poden portar edicions digitals no permeten “determinar amb precisió” quins possibles procediments podria haver-se aplicat la persona. En aquesta imatge que ha dividit els fans de Marta Sánchez es pot veure la cara de l’artista “més nítida” i això seria possible si s’han “retirat materials” que abans farcien la zona, com “biopolímers” o l’excés “d’àcid hialurònic”. “Quan s’eliminen, la cara recupera la seva base òssia natural i es veu més lleugera, expressiva i harmònica”, apunta Núñez.
També hi para especial atenció als llavis, que ara s’aprecien de manera menys voluminosa i “més naturals”. “És coherent amb retirada de farciments previs o un reposicionament més anatòmic si s’han tornat a tractar”, explica.
Un possible lífting per ampliar la mirada
Un altre punt que analitza l’experta en medicina estètica és la mirada que ara es percep “més desperta“. Com es podria aconseguir això? Hi ha l’opció d’un “lífting temporal, un lífting de celles o neuromoduladors estratègicament col·locats”. Ara bé, també admet que aquest aspecte concret es pot tractar segons l’enfocament o els angles que facin servir amb la càmera, o fins i tot un retoc fotogràfic. I pel que fa al nas? És un dels aspectes que es poden apreciar en una de les fotografies del carrusel que ha publicat l’artista. Pel que fa al mentó està “més projectat i afinat” i el nas es veu “més harmònic”, que podria produir-se per una “rinoplàstia preservadora”, tot i que sense valoració presencial no es pot afirmar”, revela l’experta.
Això sí, el que deixa molt clar és el paper que poden jugar els retocs estètics fets a través d’aplicacions com el photoshop. “A vegades el que interpretem com a cirurgia és simplement edició“, destaca. En tot cas, la imatge ha generat cert debat entre els fans de la cantant.