María Patiño lloga la casa de Fuerteventura per 500 €/nit: totes les fotos

María Patiño s’ha comprat una casa a Fuerteventura molt a prop de la platja. Molts pensaven que només la faria servir com a seu de les seves vacances estiuenques, un profit al qual sumarà la gran quantitat de diners que s’embutxacarà gràcies a llogar-la la resta de l’any. La revista Semana ha tingut accés a l’anunci que ha publicat la presentadora de Telecinco en una coneguda plataforma de lloguer de pisos. Gràcies a això han pogut saber que tothom qui vulgui (i s’ho pugui permetre) pot dormir-hi a canvi de 500 € per nit durant la temporada alta.

Les fotografies que hi ha publicades a l’anunci mostren com és l’interior i exterior d’aquest xalet de 200 metres quadrats. Es tracta d’una caseta blanca amb jardí, amb zona per prendre el sol i també barbacoa al costat de les gandules. A dins, disposa de dues habitacions grans decorades d’una manera molt diferent. Els blancs i tons ataronjats són els protagonistes de la decoració, així com la senzillesa i un estil vintage que agrada molt a les Illes Canàries. Realment no sembla massa luxosa per costar aquesta barbaritat de diners, però si ho té a aquest preu és perquè algú ho troba acceptable.

Així és una de les habitacions de María Patiño | Airbnb

Així és el menjador | Airbnb

I així és un dels lavabos | Airbnb

La cuina de María Patiño | Airbnb

María Patiño lloga la meitat del xalet de Fuerteventura a un preu desorbitat

La casa està situada “en un lloc privilegiat” i tot aquell que la llogui podrà disposar de la meitat de l’espai, ja que ella vol tenir accés a l’altra meitat sempre que pugui. Aquesta informació sorprèn bastant, ja que seria estrany que un personatge conegut com ella compartís l’estada amb algun desconegut els moments en què la tingués llogada. Això pot explicar-se per la manera de funcionar d’Airbnb, en què el propietari et rep el dia en què arribes per fer-te entrega de les claus i mostrar-te com és el pis. Tenint en compte que ella no viu a Fuerteventura, podria ser que la seva intenció sigui llogar-lo només quan ella hagi de ser allà de vacances.

L’exterior de la casa que lloga és així | Airbnb

La casa de María Patiño a Fuerteventura té jardí | Airbnb

De moment diuen que no compta amb cap ressenya, així que no és possible saber si algú ha gaudit d’aquest espai i si consideren que María Patiño és una bona amfitriona.