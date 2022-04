Denúncia de María Patiño: “M’estan vexant, humiliant i assetjant”

María Patiño va posicionar-se a favor de Rocío Carrasco des del principi, el que fa que hagi de ser crítica amb Antonio David Flores. Mai no s’ha tallat a l’hora de criticar-lo públicament, el que a ell no li fa gens de gràcia. Aquesta darrera setmana, de fet, l’extertulià ha carregat contra ella i l’ha acusat de tenir una cita pendent amb la justícia: “Vau afirmar en el teu programa que teníeu proves que demostraven que havia penjat jo mateix els cartells que m’acusaven de maltractador”.

“Entenc que practiques mala praxi periodística des de fa anys, quan et van condemnar pel cas Campanario entre d’altres. A més a més, t’agrada la provocació, la difamació, la injúria, la calúmnia, l’assetjament i la incitació a l’odi. Les practiques com a armes des de Mediaset, justament el que recullen en el seu codi deontològic. Ara bé, tu continues treballant. Prou ja”, deia ell.

Ara ha estat el torn de la presentadora gallega de respondre: “Estic sent vexada, humiliada i assetjada per un pare i per una filla. La família Flores m’està assetjant i no callaré més. És una vergonya la utilització de l’assetjament, de la violència mediàtica, de la humiliació… S’ha acabat el silenci. La seva filla, Rocío Flores, ha assegurat que denunciarà les denúncies que rep a la xarxa. Doncs bé, aquesta és una realitat que vivim molts professionals i el problema és que el seu pare ho incentiva”.

La guerra entre ells està oberta des de fa temps, però mai no s’havien dirigit dards d’una manera tan directa. Ella considera que Antonio David i la filla s’estan passant i que no tenen fre. L’extertulià, en canvi, considera que l’estan acusant públicament de fer coses que ningú no ha pogut demostrar i que amb això ataquen la seva imatge pública. Tots dos tenen raó, realment, però la història s’està complicant i cada vegada deixen anar acusacions i comentaris més desagradables.

Es una vergüenza la utilización del acoso, de la violencia mediática, de la humillación y se acabó el silencio!! — Maria patiño (@maria_patino) April 20, 2022

Estoy vejada, humillada y acosada por una padre y su hija. La familia Flores y no le voy a callar — Maria patiño (@maria_patino) April 20, 2022

Se trata de no bajar la cabeza.Defender lo que es justo y elegir a tus enemigos. — Maria patiño (@maria_patino) April 19, 2022

Antonio David ha volgut denunciar aquesta situació davant dels caps de Mediaset, per la qual cosa s’ha presentat davant la junta d’accionistes del grup mediàtic per manifestar les seves queixes. Després de 20 minuts d’intervenció, el portaveu li assegurava que tindrien en compte les seves peticions i que serien contestades. Caldrà veure en què acaba tota aquesta situació.