María Patiño es compra un xalet a Fuerteventura: car i a prop de la platja

María Patiño ha aconseguit una posició privilegiada a Telecinco, cadena que ha confiat en la seva faceta de presentadora. La periodista gallega ha d’estar guanyant un munt de diners, tenint en compte el nivell de vida que porta. L’últim caprici? Comprar-se una casa a Fuerteventura, un dels seus paradisos preferits. Aquest estiu ha anat a aquesta illa de les Canàries moltíssimes vegades, el que ara s’entén.

La revista Semana publica en la seva portada la foto de la façana, la que demostra que es tracta d’una casa gran i en molt bon estat. El que sorprèn és que María Patiño hagi decidit comprar-se la casa, ja que ella sempre ha dit públicament que prefereix estar de lloguer. De fet, paga 2.500 € al mes per l’àtic madrileny en el que viu.

Tornant a la casa de Fuerteventura, cal destacar que li ha costat 680.000 €. A canvi de què? D’una casa de 229 metres quadrats molt ben situada, ja que es troba molt a prop de la platja i del centre històric d’un municipi molt maco anomenat Corralejo. La finca està distribuïda en dues plantes, en les que té tres dormitoris, dos lavabos i una zona exterior amb barbacoa i grans palmeres. La casa no té piscina, però destacaria per tenir un porxo vidrat que dona a la terrassa.

María Patiño es compra una casa a Fuerteventura

María Patiño omple Instagram de fotografies a Fuerteventura

La presentadora ha estat publicant una fotografia de les vacances a Fuerteventura rere una altra. En una de les primeres que va compartir, ja deixava clar que aquest s’havia convertit en un lloc especial per a ella: “Des que vaig perdre els meus pares vaig prendre la decisió de viure el present i no planificar el futur. Vas arribar tu, Fuerteventura, i em vas enamorar. Som molt semblants, salvatges, solitàries i universals. Ja em pertanys per a tota la vida”, deia a principis de juny. Ara que se sap que ha comprat una casa allà, aquest missatge podria llegir-se com un espòiler.

María Patiño es compra una casa a Fuerteventura

María Patiño gaudeix de les vacances a Fuerteventura

El seu amor cap a Fuerteventura ha derivat en la compra de la seva primera propietat, un gest que demostra que a partir d’ara hi viatjarà de manera encara més sovint.