Luis Tosar ha acudit al Late Xou de Marc Giró a TVE per promocionar la seva nova pel·lícula, però el que més ha cridat l’atenció ha estat el que ha explicat sobre el problema de salut que va patir en una obra de teatre el 2000. Han passat molts anys, però el guanyador de tres premis Goya ho rememora perquè mai no havia tingut un ensurt com aquest. De fet, van haver de treure’l d’allà en llitera i l’escena hauria estat molt aparatosa. Gràcies a aquesta entrevista, sabem què li va passar exactament a l’actor de Celda 211.
“Acabava de separar-me d’una relació, en aquell moment, i vaig marxar de Galícia per muntar aquesta funció que acabaria sent un èxit. Entre la separació i les poques ganes que tenia d’estar a Madrid, cada vegada estava més deprimit i fet pols. Vaig enfonsar-me i, a més a més, l’èxit em tornava boig. L’obra era molt graciosa, la gent reia molt i no hi havia res que em posés més nerviós que allò”, reconeix.
El dia que Luis Tosar va haver de ser traslladat d’urgència a l’hospital
La cosa és que no era capaç de contolar la seva ràbia i va començar a patir atacs de pànic. El pitjor moment, quan va haver d’acomiadar-se d’una amiga que abandonava Madrid -i a ell- per tornar a Galícia. Aquell dia, va patir un altre atac de pànic en directe: “Vaig ensorrar-me allà mateix. Sentia que no podia respirar, se m’encongia el pit i vaig patir una ploradissa descontrolada”.
Va tenir sort que, en aquell moment, dos metges que es trobaven al públic van recomanar-li que es traslladés a l’hospital perquè aquell era un atac d’ansietat molt fort: “Em van treure d’allà en llitera davant de tothom i, a urgències, la psiquiatra em va haver de dopar perquè em relaxés perquè no feia més que plorar”.
La doctora que el va tractar, a urgències, va arribar a la conclusió que patia “enyorança”. Asseguren que, realment, aquest sentiment pot derivar en atacs de pànic com aquests que patia ell. Una sensació que, després de tants anys, no té cap mena de ganes de reviure.