Luis Tosar ha acudido al Late Xou de Marc Giró en TVE para promocionar su nueva película, pero lo que más ha llamado la atención ha sido lo que ha contado sobre el problema de salud que sufrió en una obra de teatro en el 2000. Han pasado muchos años, pero el ganador de tres premios Goya lo recuerda porque nunca había tenido un susto como este. De hecho, tuvieron que sacarlo de allí en camilla y la escena debió ser muy aparatosa. Gracias a esta entrevista, sabemos qué le pasó exactamente al actor de Celda 211.

“Acababa de separarme de una relación, en ese momento, y me fui de Galicia para montar esta función que acabaría siendo un éxito. Entre la separación y las pocas ganas que tenía de estar en Madrid, cada vez estaba más deprimido y destrozado. Me hundí y, además, el éxito me volvía loco. La obra era muy graciosa, la gente reía mucho y no había nada que me pusiera más nervioso que eso», reconoce.

El susto fue muy grande para el actor, tal como ha reconocido ahora | TVE

El día que Luis Tosar tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital

El asunto es que no era capaz de controlar su rabia y comenzó a sufrir ataques de pánico. El peor momento, cuando tuvo que despedirse de una amiga que abandonaba Madrid -y a él- para volver a Galicia. Ese día, sufrió otro ataque de pánico en directo: “Me derrumbé allí mismo. Sentía que no podía respirar, se me encogía el pecho y sufrí un llanto descontrolado”.

Tuvo suerte de que, en ese momento, dos médicos que se encontraban en el público le recomendaron que se trasladara al hospital porque ese era un ataque de ansiedad muy fuerte: “Me sacaron de allí en camilla delante de todo el mundo y, en urgencias, la psiquiatra tuvo que doparme para que me relajara porque no hacía más que llorar”.

La doctora que lo atendió, en urgencias, llegó a la conclusión de que sufría “añoranza”. Aseguran que, realmente, este sentimiento puede derivar en ataques de pánico como estos que sufría él. Una sensación que, después de tantos años, no tiene ninguna gana de revivir.