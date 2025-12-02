Lluís Gavaldà ha triomfat en majúscules al món de la música gràcies al seu paper dins d’Els Pets. Liderar un grup tan i tan famós sempre és sinònim de fama, inevitablement, i ell això no ho porta gens bé. En una entrevista molt sorprenent a RAC1, el cantant acaba de reconèixer que ha marxat a viure a Anglaterra perquè no suporta que la gent l’aturi pel carrer: “No volia catalans al meu voltant. Aquí no em coneix ningú i no tinc la necessitat de socialitzar”.
A ell mai no li havia agradat sentir-observat, així que la popularitat no feia gens per a ell. De fet, arriba a descriure’s a si mateix com “l’antiartista” perquè és dels pocs que marxa corrents quan acaba un concert perquè sent la necessitat d’estar sol”. I com es compagina aquest caràcter solitari i introspectiu amb una carrera com la seva? La seva germana, també present en aquesta conversa, ha aplaudit que el Lluís es posi “una màscara” sempre que puja a l’escenari.
Des de fa anys, viu al Regne Unit precisament perquè necessitava pau. Mentre que la seva dona s’hauria fet un lloc en un grup de catalans amb els qui no fa més que quedar, ell diu que prefereix més no haver de fer plans socials. Sempre que torna a Catalunya, doncs, desitja poder tenir una capa d’invisibilitat: “Seria xulo tenir un interruptor per a la fama. La gent et tracta millor del que et mereixes i quan això passa cada dia, acabes en una presó. Deixes de ser natural, deixes de fer les coses que et venen de gust perquè saps que t’observen…”, lamenta.
No ha volgut sonar desagraït, és clar, i ha insistit que els fans sempre han estat molt amables amb ell. No és qüestió de com el tracten, sinó del seu caràcter més antisocial. És aquest tret de la seva personalitat, de fet, el que fa que se senti més a gust a l’estranger perquè troba que allà la gent és “menys intrusiva” i es respecta més l’espai personal. És molt menys intrusiva, hi ha una mena de respecte molt general a l’espai personal.
Tenen bona relació el Lluís d’Els Pets i la seva germana Annabel?
Annabel, la seva germana que també va fer de corista del grup, ha recordat el dia que van decidir que prescindirien de tot el cor: “Es va presentar amb un ram de flors. Feia cinc anys que m’esperava que aquell any seria l’últim, així que ja m’ho imaginava”. El seu germà ha reconegut que encara recorda el dia en què ho van comunicar: “Va ser molt dur, però als discos cada vegada hi havia menys veus femenines i al final era “una cosa una mica impostada”.
Els germans sempre han estat molt units i han tingut una relació boníssima, una connexió que va créixer encara més quan van haver d’afrontar la mort de la seva germana gran als 58 anys: “Encara és un tema complicat, amb els pares encara em costa parlar de la Neus amb alegria”