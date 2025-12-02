Lluís Gavaldà ha triunfado en mayúsculas en el mundo de la música gracias a su papel dentro de Els Pets. Liderar un grupo tan y tan famoso siempre es sinónimo de fama, inevitablemente, y él esto no lo lleva nada bien. En una entrevista muy sorprendente en RAC1, el cantante acaba de reconocer que se ha ido a vivir a Inglaterra porque no soporta que la gente lo detenga por la calle: “No quería catalanes a mi alrededor. Aquí no me conoce nadie y no tengo la necesidad de socializar”.

A él nunca le había gustado sentirse observado, así que la popularidad no era para él. De hecho, llega a describirse a sí mismo como “el antiartista” porque es de los pocos que se va corriendo cuando termina un concierto porque siente la necesidad de estar solo”. ¿Y cómo se compagina este carácter solitario e introspectivo con una carrera como la suya? Su hermana, también presente en esta conversación, ha aplaudido que Lluís se ponga “una máscara” siempre que sube al escenario.

Desde hace años, vive en el Reino Unido precisamente porque necesitaba paz. Mientras que su esposa se habría hecho un lugar en un grupo de catalanes con los que no hace más que quedar, él dice que prefiere no tener que hacer planes sociales. Siempre que vuelve a Cataluña, pues, desea poder tener una capa de invisibilidad: “Sería genial tener un interruptor para la fama. La gente te trata mejor de lo que te mereces y cuando esto pasa cada día, acabas en una prisión. Dejas de ser natural, dejas de hacer las cosas que te apetecen porque sabes que te observan…”, lamenta.

🗣️ La cara amagada de Lluís Gavaldà quan baixa de l'escenari: "M'agrada observar, no ser observat".



➡️ Els germans Gavaldà ens expliquen com és la seva relació en una nova entrevista del "Sopar de germanor".



🎧 Escolteu-ho al @nohoserac1: https://t.co/xTw40lGcUx pic.twitter.com/PY8xnRJrmz — No ho sé RAC1 (@nohoserac1) November 27, 2025

No ha querido sonar desagradecido, claro, y ha insistido en que los fans siempre han sido muy amables con él. No es cuestión de cómo lo tratan, sino de su carácter más antisocial. Es este rasgo de su personalidad, de hecho, lo que hace que se sienta más a gusto en el extranjero porque encuentra que allí la gente es “menos intrusiva” y se respeta más el espacio personal. Es mucho menos intrusiva, hay una especie de respeto muy general al espacio personal.

¿Tienen buena relación Lluís de Els Pets y su hermana Annabel?

Annabel, su hermana que también hizo de corista del grupo, ha recordado el día que decidieron prescindir de todo el coro: “Se presentó con un ramo de flores. Hacía cinco años que me esperaba que aquel año sería el último, así que ya me lo imaginaba”. Su hermano ha reconocido que todavía recuerda el día en que lo comunicaron: “Fue muy duro, pero en los discos cada vez había menos voces femeninas y al final era “una cosa un poco impostada”.

Lluís Gavaldà, cantante de Els Pets, en el escenario Time Out del Cruïlla

Los hermanos siempre han estado muy unidos y han tenido una relación buenísima, una conexión que creció aún más cuando tuvieron que afrontar la muerte de su hermana mayor a los 58 años: “Todavía es un tema complicado, con los padres aún me cuesta hablar de Neus con alegría”