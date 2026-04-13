Judit Mascó ha parlat poques vegades de la seva vida personal, però sempre que ho fa acaba cridant l’atenció dels seus fans. La top-model, considerada com una de les representants catalanes més influents en el món de la moda, ha reconvertit la seva carrera i ara fa de tertuliana a diferents programes. Imatge de diverses marques, l’hem vist recentment en una gala Disseny Hub Barcelona (DHub) que la revista Lecturas ha aprofitat per saber més sobre el moment vital que travessa. Està a punt de celebrar el 33è aniversari de bodes amb el marit, una relació més que consolidada que reconeix que no ha estat fàcil de mantenir. No s’atreveix a donar consells a altres parelles, ja que creu que cada parella és un món. Ells estan “molt bé“, això sí que ho reconeix: “És difícil establir una relació llarga durant tants anys, però no valen els consells perquè, al final, la cosa flueix o no flueix“.
Les seves quatre filles s’estan fent grans i la catalana ha d’acostumar-se a què no estiguin vivint totes amb ella: “Gaudeixo i pateixo aquesta etapa. La veritat és que és una gran satisfacció veure que poden començar a volar i crec que han d’aprofitar l’oportunitat“. Algunes d’elles han pogut independitzar-se, tenen feines fixes i una nòmina… que és difícil avui dia: “Són independents de debò i, per a mi, és una satisfacció. Ara bé, també em fa pena perquè les tenia molt a prop. Un cop marxa aquesta pena, et queda l’alegria de dir que estan tirant endavant que és el que vols”.
Cap d’elles no es dedica al món del modelatge i està contenta que no hagin seguit els seus passos, ja que considera que és una carrera complicada encara que a ella li hagi anat bé: “Es dediquen a coses diferents i estic contenta que tirin endavant per elles mateixes“.
A què es dediquen les filles de Judit Mascó?
Fa un parell d’anys, el mitjà Jaleos va entrevistar la model i va poder saber a què es dediquen les quatre filles del matrimoni. La Maria, de 27 anys, treballa com a artista plàstica. La Paula, de 25, compagina la carrera d’Humanitats amb algunes feines d’actriu. Romita, de 24 anys, és fustera i ha fet un grau superior d’interiorisme i mobiliari. De la Clara, la petita de 19 anys, no se sap encara què està fent. Sí que va compartir que l’havia enviat al Canadà a estudiar el Batxillerat, així que el currículum deu ser d’allò més cridaner.
Judit Mascó critica l’anorèxia a les passarel·les
Recentment, torna a parlar-se de la tendència preocupant als cossos molt prims a sobre de la passarel·la i també entre les actrius o cantants famoses. Ella que ha desfilat a algunes de les setmanes de la moda més prestigioses del món, ha volgut manifestar la seva preocupació pel tema: “És molt extrem i fa por. He vist de tot i, la veritat, és que és molt cíclic. Fa molta pena perquè costa molt d’esforç canviar la mentalitat en tots els sectors”.
“Sembla que estem retrocedint una mica i la dona és la primera en rebre i patir. Sembla que se la penalitza amb una idea de bellesa que és retrògrada i gairebé un càstig perquè se la fa creure que és tendència o bellesa. Volen a les dones guapes a casa una altra vegada i això em produeix moltíssima tristesa, ho visc amb tristesa, decepció i ràbia…“, ha afegit. Judit Mascó assegura que té un projecte nou entre mans que podria fer que la tornéssim a veure a televisió. No ha volgut comentar-ho amb detalls per si no acaba sortint bé, però sembla que fa bona pinta.