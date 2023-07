El regal enverinat d’Isabel Preysler a Carlos Falcó en el seu divorci

Isabel Preysler i Carlos Falcó van casar-se, en secret, en una festa amb molt pocs convidats i sense comunicar-ho ni tan sols al personal domèstic. La socialité havia viscut la boda del segle amb Julio Iglesias i volia evitar el circ mediàtic, cosa que va aconseguir. Poc després de l’enllaç va néixer Tamara, l’única filla en comú que tindria el matrimoni.

Els problemes entre ells haurien sorgit aviat, pel que diuen, ja que ella el veia més com a un amic que com a un amant. De fet, moltes persones del seu entorn han assegurat que mai no va estar enamorada d’ell. El seu amor va durar poc, tenint en compte que el divorci arribaria només tres anys després. La culpable? 100% Isabel Preysler, que havia conegut Miguel Boyer i la tenia totalment captivada.

Va suposar tot un escàndol que Isabel Preysler marxés a viure a casa del ministre pocs dies després de confirmar-se la separació del marquès. La humiliació va ser grossa, ja que va fer-se evident que havia estat lligant amb l’econòmic abans de trencar la relació amb el seu marit. És per això que ella s’hauria acabat sentint malament, tal com revela ara Pilar Eyre.

La periodista assegura a Lecturas que Isabel Preysler “no podia dormir tranquil·la” per la culpa que sentia “i que la consumia”. Explica que quan va posar el divorci sobre la taula, ella ja estava enamorada de Miguel Boyer: “Després d’un temps vivint una relació clandestina, van prendre la decisió de deixar les seves respectives parelles. I com aquell pare que vol compensar la seva absència al fill, Isabel va entregar-li un xec i va ser molt generosa a l’hora de signar l’acord de divorci. Aquest acord va permetre que el marquès salvés algunes de les seves possessions més estimades”. I és que, en aquella època, Carlos Falcó travessava problemes econòmics i Isabel el va voler ajudar a canvi d’haver-lo enganyat i deixat.

“Isabel volia fer tot el que pogués per fer més fàcil la solució a Carlos Falcó i això incloïa ser generosa en l’acord de divorci. Les propietats del marquès van salvar-se de l’embargament i la fallida gràcies als 40 milions de pessetes (250.000 € actuals que en l’època era molt més que ara) que ella va entregar-li com a regal de divorci“, explica la barcelonina.

Tamara Falcó ha parlat més d’una vegada de la separació dels seus pares. L’última, en un programa de TVE: “La meva mare ho va passar molt malament. Sempre diu que si no s’hagués enamorat de Miguel, no hauria deixat mai el seu matrimoni amb el meu pare perquè ella estava bé. El que passa és que es va enamorar bojament”. Una història que demostra que a Isabel Preysler fer un regal car pot ajudar-la a tenir millor consciència.