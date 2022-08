Ion Aramendi i la dona menyspreen l’eusquera en un al·legat polèmic

Ion Aramendi forma part de la nova plantilla de Telecinco, en la que gaudeix d’un lloc privilegiat. Han confiat en ell per posar-se al capdavant d’una de les principals apostes de la nova temporada, el que demostra que està agradant molt el seu paper. Avu és notícia per una informació sobre la seva vida privada, per això, per una confessió que ha fet la dona en el seu perfil d’Instagram que té a veure amb la seva manera d’educar els nens.

Els seguidors li preguntaven quins canvis havien notat des que viuen a Madrid, on va traslladar-se a principis d’any per la feina del presentador. Fins llavors estaven escolaritzats en una escola del País Basc, el que fa que els pares puguin comparar com és un mètode d’ensenyança i un altre. La principal diferència és l’idioma, en el que sorprenentment creu que han sortit guanyant: “Sant Sebastià és la meva ciutat preferida, però la nostra darrera visita ha fet que m’adoni que no podria tornar a viure-hi. Un dels motius és per l’educació dels nens”, engegava.

La dona del Ion era conscient que estava a punt de pronunciar un discurs contra l’eusquera que podria generar molta controvèrsia, però això no l’ha tallat: “Sé que ara em ficaré en un jardí, però espero que s’entengui bé. Els meus fills han començat a estudiar en castellà ara que vivim a Madrid i no m’agradaria tallar-ho ara que tenen tretze anys perquè estudiessin en eusquera perquè no. Cap de nosaltres dos parlem la llengua i sempre ens era molt complicat poder ajudar-los, així que no em sembla malament que l’hagin deixat d’estudiar. A més a més que crec que els hi servirà més aprendre altres idiomes més que centrar-se en aprendre tant i tant eusquera”.

Per tal de calmar la fúria dels detractors, ha volgut intentar treure ferro a les seves paraules: “Per descomptat que em sembla genial que cadascú estudiï els idiomes que consideri i entenc que és important que s’estudiïn des de petits”.

En una entrevista recent, de fet, Ion deia que es consideren uns pares “relaxats i permissius” que fiquen la pota moltes vegades. Ara bé, deixava clar que no els atabala estar equivocant-se perquè després sempre aprenen d’aquests errors.