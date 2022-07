David Verdaguer explica per què va al psicòleg i des de quan ho fa

David Verdaguer treballa a televisió des que era ben jove, un actor molt reconegut que ha aconseguit triomfar en el món de la interpretació. L’hem vist a El cor de la ciutat, Plats bruts, Ventdelplà, Polònia, Nit i dia, Tabús, l’APM… Present en les grans apostes de TV3, el gironí ha concedit una entrevista a El suplement de Catalunya Ràdio en què confessa que aquesta exitosa carrera no l’ajuda a ser feliç al 100%. De fet, ha centrat part de l’entrevista en parlar obertament de la teràpia amb el psicòleg que realitza des de fa pràcticament un any.

Roger Escapa li demanava permís per revelar públicament que comparteixen psicòleg: “L’última vegada que ens vam veure per casualitat, jo sortia de la consulta i tu hi entraves”. El locutor ha volgut interessar-se sobre el seu estat, unes preguntes molt personals que l’actor no ha defugit: “Vaig a teràpia des que vaig començar a sentir molta tristor fa uns 11 mesos. Crec que m’ha anat bé i confio que m’anirà encara millor. Ara bé, et reconec que en un principi em feia molta por i molta mandra això que comencés a preguntar-me sobre la meva infantesa… Efectivament, vam començar per aquí. Ara ja sé d’on em ve tot, però el que necessito són eines per poder gestionar tots els problemes que tinc”.

I quins són aquests problemes? Ell mateix els treu a la llum per primera vegada: “El meu problema és l’ansietat, la depressió és excés de passat i l’ansietat és excés de futur… i jo tinc això últim. Hi vaig sempre que puc, però darrerament em costa per temes de feina. Si vaig al psicòleg és per culpa dels problemes personals que tinc, per culpa de l’ego, de la síndrome de l’impostor, les inseguretats i l’ansietat. Treballar em salva la vida però amb la pandèmia em vaig haver d’enfrontar a mi mateix i va sortir tot el que tenia a dins des de feia temps. Perquè la imaginació és el millor que tinc, però també el pitjor perquè penso en tot el que em pot passar”.

David Verdaguer reconeix per què va al psicòleg

Tots dos han volgut donar les gràcies públicament a l’actriu Vicky Luengo, qui els va recomanar a tots dos que acudissin al psicòleg. El David Verdaguer ha pres la paraula per fer la mateixa recomanació als oients del programa: “Si no esteu bé, és molt important que aneu al psicòleg. Quan parles amb ell no pots explicar les coses per sobre com fas amb els amics. Amb el psicòleg ho has d’explicar tot amb tant de detall, amb tanta concreció i tanta claredat que acabes anant més enllà”.

En David Verdaguer té una carrera d’èxit i una família ben maca, el que va fer que la mare li preguntés directament per què necessitava fer teràpia: “Ella em deia que no entenia per què hi anava perquè tot m’anava bé, amb una bona estabilitat econòmica, amb una filla preciosa, amb la feina a la que em vull dedicar… Ara que em veu millor, sembla que se n’ha adonat i està contenta que vagi al psicòleg”. Una conversa molt important que confien que pugui ajudar altres persones en les seves situacions.