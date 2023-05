Ha passat un any des del triomf de Chanel a Eurovisió. El seu tercer lloc al rànquing va ser celebrat com si hagués guanyat el festival, una bogeria pel seu tema SloMo que va catapultar-la a la fama directament. I què ha fet des de llavors? El primer que va fer va ser marxar de vacances i intentar desconnectar una mica del boom que va generar-li. Ha aprofitat bé aquella gran exposició mediàtica?

La revista ¡Hola! ha seguit tots els seus moviments i ha pogut saber a què s’ha dedicat. El primer que han fet és preguntar-li com va viure el 2022 i com es planteja aquest 2023: “Va ser un any molt bo, crec. Jo el definiria així! I aquest any s’ha presentat amb moltes ganes i amb molta feina. Estic treballant molt en el que tinc al cap, així que amb tota la força que tinc a dins i molta il·lusió”.

Tenia l’agenda plena i va haver de rebutjar al paper en el musical Malinche de Nacho Cano. L’octubre passat va signar amb Sony per rellançar la seva carrera i va anunciar que necessitaria més temps per poder fer-ho bé. De fet, també ha aprofitat per provar sort a televisió i ha estat membre del jurat de Cover Night, un concurs musical nou de TVE. I pel que fa a la seva música, ha destacat l’estrena d’un single anomenat TOKE i una cançó que ha fet en col·laboració amb Abraham Mateo.

Chanel mostra suport a Blanca Paloma, la representant espanyola d’enguany a Eurovisió

Va sorprendre no veure-la al Benidorm Fest, ja que el més habitual hagués estat que hi anés com l’última guanyadora. Com ho va justificar? Dient que no volia restar protagonisme als concursants: “No actuaré perquè crec que és el moment dels artistes que estan competint. Des de la meva posició, la meva manera de mostrar-los respecte és aquesta”. Això sí, ha aplaudit la figura de Blanca Paloma i la seva candidatura al festival d’enguany com a representant espanyola.

Chanel mostra el seu suport a Blanca Paloma | Europa Press

Chanel ha intentat mantenir la seva vida privada allunyada dels mitjans de comunicació, una privacitat que intenta mantenir malgrat la fama que l’ha envoltat des que fos escollida per representar Espanya a Eurovisió.