Carlos Latre revela més detalls sobre la separació de la dona

Carlos Latre té molta presència a televisió des de fa anys, el que ha fet que també la premsa rosa s’interessi per la seva vida sentimental. Darrerament ell mateix ha parlat sobre el tema públicament en unes declaracions en què va aplaudir haver-se reconciliat amb l’ex, la mare de la seva filla i a qui qualifica de l’amor de la seva vida: “És la meva meitat, la meva crossa i el meu suport. Som un gran equip”.

Feia més de deu anys que Carlos i Yolanda Marcos sortien junts quan van decidir separar-se, una distància en què van estar dos anys instaurats. En cap moment va deixar de parlar i, de fet, fins i tot van donar-se suport en temes professionals. Era el 2017 quan finalment es donaven una segona oportunitat, un matrimoni que dura divuit anys. L’actriu de doblatge té una empresa amb ell, uns negocis que també els han mantingut units tot aquest temps.

Per què ho van deixar? Segons Carlos Latre, perquè van travessar un moment en què van necessitar fer un reset: “Tota parella ha d’anar encaixant les peces mentre continua evolucionant individualment”, va dir llavors.

Carlos Latre explica com està actualment la relació amb Yolanda Marcos

I ara ha afegit encara més informació en unes declaracions a Europa Press en les que diu que l’admira “enormement” i que sempre li demana l’opinió abans de presentar una imitació nova. Sobre els dos anys que van estar separats, deixa clar que no guarda cap rancor: “Ningú no és perfecte, tots ens equivoquem. El que més ens agrada és que ens estimin i trobar una persona que t’estimi perquè sigui el teu company de vida. Durant la vida tots canviem i cada quinze anys, més o menys, hom canvia de gustos i de prioritats”, ha dit en unes declaracions que aprofita per reiterar que actualment estan molt bé.

“Jo crec en les segones oportunitats, sempre hi he cregut. Deien que les segones parts mai no van ser bones, però el cinema ha demostrat que és mentida. Yolanda i jo hem estat junts sempre, fins i tot quan estàvem separats continuàvem junts. Jo no sóc exemple de res, simplement intento plasmar que tothom té pujades i baixades. El més important és que al llarg dels anys continuï l’estima, el respecte, que es posi sobre la taula què t’agrada i què no, que vulguis millor i que hi hagi una base d’amor”, ha dit davant dels micròfons de la revista ¡Hola! quan posava al photocall al costat de la seva filla.

Carlos Latre parla de la crisi amb la dona | Instagram

La filla de Carlos Latre vol ser artista

Carlos Latre i Yolanda són pares d’una adolescent de 16 anys anomenada Candela, qui sembla que té clar que vol seguir els seus passos en el món de l’espectacle. L’humorista ha explicat que ara començarà el Batxillerat artístic: “A mi no m’importa que vulgui dedicar-s’hi perquè crec que és un món meravellós en el que m’encantaria poder ajudar-la. Hi ha moltes feines paral·leles en el món de l’entreteniment que són meravelloses, així que pot tenir un futur molt maco”.