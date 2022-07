Carlos Latre se sincera sobre la greu crisi matrimonial que ha viscut

Carlos Latre és considerat un dels millors imitadors d’Espanya, per no dir el que més. El de Castelló va fer-se un nom gràcies a Crónicas Marcianas, el programa al que va poder acudir gràcies a haver conquistat Xavier Sardà en una entrevista. Després d’un temps sense parlar amb la premsa, ha concedit una entrevista a un programa de Telemadrid, Uno de tres millones, en el que ha fet un repàs a la vida professional però també a la personal.

Carlos Latre parla dels pitjors moments de la seva carrera

En un primer moment, ha volgut revelar quin ha estat el personatge que més li ha costat imitar. Sorprenentment, és Isabel Díaz Ayuso: “Vaig patir molt per aconseguir el to de la presidenta de la Comunitat de Madrid perquè té una veu molt més fina que la meva. Em va costar sang, suor i llàgrimes… Ara bé, al final va ser molt maco poder fer-ho”.

Pel que fa als pitjors moments que ha viscut al llarg d’aquests 25 anys de trajectòria, destaca com de malament ho va passar quan va fitxar per Cuatro: “Vaig invertir tots els meus diners en una sèrie que va ser un fracàs. Ho vaig passar molt malament econòmicament parlant i, a més a més, era una època difícil perquè acabàvem de ser pares… Vam tenir problemes de molt tipus, amb un fracàs professional i econòmic molt gran. D’aquella experiència vam aprendre moltíssim i, com a resultat, Yolanda i jo ens vam unir molt”, diu en referència a la seva dona, la periodista i productora Yolanda Marcos.

Yolanda Marcos i Carlos Latre van estar separats durant dos anys

Carlos Latre va conèixer la periodista Yolanda Marcos quan aquesta estava a punt de casar-se amb una altra persona. Sorprenentment, ella va adonar-se que realment no estava enamorada del promès i va cancel·lar la boda per donar una oportunitat a la relació amb Carlos Latre. Van estar junts durant uns quants anys i van ser pares d’una filla, qui ara acaba de fer els 15 anys. L’humorista sempre ha parlat amb molta tendresa de la seva dona, a qui considera la dona de la seva vida: “És la meva meitat, la meva crossa i el meu suport. Som un gran equip sentimental i professional”, ha tornat a recalcar en aquesta última entrevista.

Ara bé, no amaga que el 2015 van travessar una crisi molt important que va derivar en ruptura. Van estar dos anys separats, però finalment van decidir donar-se una segona oportunitat i estan junts des de llavors. Ara, per primera vegada, ha volgut parlar sobre aquell parèntesi: “Hi ha moments en què necessites fer un reset. Una parella ha d’anar encaixant les peces mentre continua evolucionant individualment”.

Carlos Latre parla de la crisi amb la dona que va travessar el 2015 | Instagram

En aquesta aparició televisiva, també ha volgut parlar meravelles de la filla: “Candela té 15 anys, però es pensa que en té 25. Ella és el més maco que hem fet, és el nostre èxit més gran. Res no importa si ella no està bé i és un orgull per a Yolanda i per a mi perquè té el millor de tots dos”. Encara és petita, però sembla que té clar que vol intentar fer-se un lloc en el món de l’espectacle. El temps dirà si ha heretat el talent del pare i si aprofita la seva fama per arribar lluny en un món molt complicat. Carlos Latre sempre ha intentat mostrar-se hermètic pel que fa a la seva vida personal, per la qual cosa els fans han aplaudit que ara n’hagi parlat una mica en una intervenció a Telemadrid que ha agradat molt.