Carlos Alcaraz protagonitza avui les revistes del cor perquè l’han enxampat amb companyia femenina després de molt de temps perseguint aquesta fotografia. Han passat uns quants anys des que comencés a despuntar en el tenis, però mai no se li ha conegut parella. I és precisament per això que aquesta era una imatge molt buscada pels paparazzi, que finalment han obtingut la seva recompensa. L’esportista d’elit està centrat en la recuperació de la lesió del canell dret que pateix, però això no ha impedit que gaudeixi de les vacances.
De la raqueta als iots de luxe, pel que sembla, uns dies a alta mar que ara se sap que ha passat amb una noia rossa de qui encara no es coneix la seva identitat. La revista Semana els ha captat en aquesta embarcació, la que han portat a la costa de Nàpols per passar uns dies de tranquil·litat i carícies.
Aquesta noia rossa l’ha acompanyat en unes vacances que han aparegut a les revistes, ja que se’ls veu fer prenent el sol, abraçats, tendres i fent activitats aquàtiques sense imaginar-se que els estaven gravant. Els qui publiquen les fotos descriuen l’escena i asseguren que els han vist amb una actitud “més acaramel·lada” i gaudint de tot tipus d’activitats aquàtiques amb la seva amiga especial.
El iot de Carlos Alcaraz, un espectacle de 10 milions d’euros
El iot, valorat en 10 milions d’euros, se’l va comprar Carlos Alcaraz fa uns mesos. Les fotos permeten veure l’interior completament personalitzat i dissenyat per ell mateix. Se sap que l’embarcació disposa de quatre habitacions i una suite principal molt gran amb banyera. Amb jacuzzi i molta llum natural, té terrasses per prendre el sol, una zona amb accés directe a l’aigua…
No s’ha sabut encara la identitat d’aquesta misteriosa amiga del murcià, que està gaudint d’unes vacances a la costa italiana en bona companyia abans de tornar a les pistes. Aquestes fotos donaran feina als periodistes del cor, que ben segur mouran fils per intentar esbrinar qui és aquesta noia. S’havia especulat que potser tenia una relació amb Ana Mena, però aquestes fotos demostren que no és ella qui l’acaricia a bord del seu superiot.