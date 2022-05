Isdin, Rolex o Nike lideren el patrocini de Carlos Alcaraz

Marques com Isdin, Rolex o Nike s’han anticipat a l’explosió mundial del tenista espanyol Carlos Alcaraz perquè sigui la cara de la seva firma i reclam publicitari. A més, busquen valors com la humilitat i el treball i la capacitat d’aprenentatge que els converteixen també en referents per a la societat i entre els més joves.

Joventut, èxit, esforç, somriure, espontaneïtat, sacrifici… són alguns dels ingredients que els grans patrocinadors consideren fonamentals a l’hora de ‘fitxar’ un esportista com a imatge de la seva marca. I tots aquests requisits els compleix l’esportista del moment a escala mundial: Carlos Alcaraz.

Les principals companyies inverteixen grans quantitats en la esponsorització d’esportistes i el tenis és un dels seus principals vivers. Posen el punt de mira en joves amb el talent de Carlos Alcaraz que, als seus 19 anys, els servirà com a imatge més d’una dècada. De fet, Nike, un dels gegants mundials que patrocina a jugadors com Rafa Nadal o Roger Federer, va signar al tenista fa dos anys quan encara tenia 16.

Alcaraz també utilitza la mateixa marca de raquetes que Rafa Nadal. Té un compromís amb Babolat fins a 2025 i tot apunta al fet que s’ampliarà al nivell i repercussió que té ara Alcaraz.

Una altra marca que ha apostat clarament per Carlos Alcaraz és Rolex, un patrocinador clàssic en el món del tenis. La firma rellotgera, a més de patrocinar tornejos, compte entre els seus esportistes a Nadal, Federer o Muguruza.

En el cas d’Isdin, laboratori espanyol líder en dermatologia i fotoprotecció, Alcaraz ha estat reclutat com a ambaixador de la marca per a ajudar en la conscienciació sobre la importància de la cura de la pell i especialment sobre la fotoprotecció en la pràctica de l’esport a l’aire lliure. La companyia compta amb més esportistes entre els seus patrocinats, com els també tenistes Pablo Carreño, Elise Mertens, João Sousa, Camila Osorio, Juan Sebastián Cabal i Robert Farah, la nedadora Ona Carbonell, el surfista Andy Criere, els jugadors de pàdel Fernando Belasteguin i Marta Ortega o l’equip de ciclisme Movistar Team.

Després de la seva explosió, el seu representant Albert Molina reconeix que són moltes les firmes que estan trucant a la porta de Carlos Alcaraz perquè sigui la seva imatge.

En els últims anys l’esportista espanyol més valorat per les grans marques comercials ha estat Rafa Nadal, per davant d’ídols com Pau Gasol o Fernando Alonso. El de Manacor continua sent un gran atractiu per a les marques tant pels seus resultats com per la seva imatge i labor fora de les pistes. Ara, sens dubte, a aquest selecte grup d’esportistes s’uneix Carlos Alcaraz, la gran explosió a escala mundial.