Carlos Alcaraz ha protagonitzat la premsa rosa, aquesta setmana, després que uns paparazzi l’enxampessin a la costa italiana en companyia d’una rossa misteriosa amb qui s’ha mostrat especialment tendre. Era d’esperar que els periodistes del cor no trigarien a descobrir la seva identitat i, efectivament, ja podem dir com s’anomena i a què es dedica la jove en qüestió. Cap dels dos no ha confirmat que hagin iniciat una relació formal i, de fet, des de la revista ¡Hola! apunten a què aquest seria un amor d’estiu passatger perquè el tenista no té ganes de parella estable. Sigui com sigui, podem posar cara a la noia que el té il·lusionat.
L’esportista murcià ha passat uns dies a la costa de Nàpols amb Claudia Canals i dues parelles d’amics més, als qui ha posat a disposició l’espectacular iot de 10 milions d’euros que va comprar-se fa uns mesos. A les fotos el veiem fent-se carícies i flirtejant clarament amb aquesta noia, de qui han donat més detalls al programa de televisió Y ahora Sonsoles. Nascuda a Barcelona, la noia té 30 anys -per tant, 7 anys més que Carlos Alcaraz- i ha fundat una empresa de Relacions Públiques.
Qui és la rossa misteriosa que ha anat de vacances amb Carlos Alcaraz?
Claudia va estudiar Màrqueting i, ara fa un temps, va crear una societat que es dedica a gestionar els perfils de grans empreses a les xarxes socials. De fet, se l’hauria vist en alguns grans esdeveniments com els Premis Goya perquè s’ha rodejat de famosos al llarg dels últims anys. I la feina li va molt bé, si ens fixem en els destins als que va de vacances: Maldives, Bali, Tailàndia… Ho té tot documentat en el seu perfil d’Instagram, on publica fotos dels resorts de superluxe de cinc estrelles en els que s’allotja.
Amb més de 40.000 seguidors, ara en té un de molt especial que és Carlos Alcaraz. La periodista Paloma García Pelayo ha explicat que la parella va conèixer a principis d’estiu i que va haver-hi un enamorament sobtat: “A ella no li va costar massa conquistar-lo“, assegura.
Carlos Alcaraz sempre ha estat molt gelós de la seva intimitat, així que és probable que hagi de passar bastant de temps abans que no parli d’aquesta relació. En cas que realment sigui una cosa passatgera com apunten algunes fonts, de fet, potser ni tan sols arriba a comentar-ho amb la premsa. De moment, ell continua gaudint de les vacances i centrat en la recuperació d’una lesió que l’ha mantingut apartat de les pistes de tenis una bona temporada.