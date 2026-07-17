Carlos Alcaraz ha protagonizado la prensa rosa, esta semana, después de que unos paparazzi lo captaran en la costa italiana en compañía de una rubia misteriosa con quien se ha mostrado especialmente tierno. Era de esperar que los periodistas del corazón no tardarían en descubrir su identidad y, efectivamente, ya podemos decir cómo se llama y a qué se dedica la joven en cuestión. Ninguno de los dos ha confirmado que hayan iniciado una relación formal y, de hecho, desde la revista ¡Hola! apuntan a que este sería un amor de verano pasajero porque el tenista no tiene ganas de pareja estable. Sea como sea, podemos poner cara a la chica que lo tiene ilusionado.

El deportista murciano ha pasado unos días en la costa de Nápoles con Claudia Canals y dos parejas de amigos más, a quienes ha puesto a disposición el espectacular yate de 10 millones de euros que compró hace unos meses. En las fotos lo vemos acariciándose y coqueteando claramente con esta chica, de quien han dado más detalles en el programa de televisión Y ahora Sonsoles. Nacida en Barcelona, la chica tiene 30 años -por lo tanto, 7 años más que Carlos Alcaraz- y ha fundado una empresa de Relaciones Públicas.

Carlos Alcaraz, protagonista de las revistas del corazón de este miércoles | Semana

¿Quién es la rubia misteriosa que ha ido de vacaciones con Carlos Alcaraz?

Claudia estudió Marketing y, hace un tiempo, creó una sociedad que se dedica a gestionar los perfiles de grandes empresas en las redes sociales. De hecho, se la habría visto en algunos grandes eventos como los Premios Goya porque se ha rodeado de famosos a lo largo de los últimos años. Y el trabajo le va muy bien, si nos fijamos en los destinos a los que va de vacaciones: Maldivas, Bali, Tailandia… Lo tiene todo documentado en su perfil de Instagram, donde publica fotos de los resorts de superlujo de cinco estrellas en los que se aloja.

Con más de 40.000 seguidores, ahora tiene uno muy especial que es Carlos Alcaraz. La periodista Paloma García Pelayo ha explicado que la pareja se conoció a principios de verano y que hubo un enamoramiento repentino: «A ella no le costó mucho conquistarlo«, asegura.

Carlos Alcaraz siempre ha sido muy celoso de su intimidad, así que es probable que tenga que pasar bastante tiempo antes de que hable de esta relación. En caso de que realmente sea algo pasajero como apuntan algunas fuentes, de hecho, quizás ni siquiera llegue a comentarlo con la prensa. De momento, él continúa disfrutando de las vacaciones y centrado en la recuperación de una lesión que lo ha mantenido apartado de las pistas de tenis una buena temporada.