BMW, Calvin Klein, ISDIN, Rolex, les marques que acompanyen Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz va revalidar ahir el seu títol de campió del Barcelona Open Banc Sabadell–Trofeu Comte de Godó amb una victòria davant Stefanos Tsitsipas. Són moltes les companyies que volen veure el seu nom associat al jove bicampió i als valors que transmet: joventut, esforç, humilitat, èxit… I marques com ISDIN, Calvin Klein, Nike o Rolex ho han aconseguit.

Alcaraz reuneix tots els ingredients que les marques busquen a l’hora d’arribar a la societat i, en aquest cas, als més joves. Aquests ingredients són els que han convertit al tenista murcià en un dels reclams publicitaris més buscats per les marques, que inverteixen grans quantitats a patrocinar esportistes de primer nivell com Alexia Putellas, Rafa Nadal o el mateix Carlos Alcaraz.

Alcaraz vesteix Nike en els seus partits i entrenaments, i utilitza les raquetes de Babolat. A més, com a murcià il·lustre, col·labora amb Turisme de Múrcia per a promocionar la seva terra per tot el món. També han apostat pel jove tenista Rolex, patrocinador clàssic en el món del tenis, la marca d’alimentació ElPozo, Calvin Klein i BMW. En el cas d’ISDIN, Alcaraz juga un paper important com a ambaixador de marca en la campanya de conscienciació sobre la importància de la fotoprotecció en la pràctica de l’esport a l’aire lliure que cada any duu a terme aquest laboratori dermatològic espanyol. La companyia especialitzada en autoprotecció i que fa costat a Alcaraz des de l’inici de la seva carrera, compte també entre els seus tenistes patrocinats amb Pablo Carreño, Camila Osorio, Juan Sebastián Cabal i Robert Farah.

En els últims dos anys, l’efecte Alcaraz s’ha materialitzat amb una explosió de patrocinis que ha passat dels dos que tenia en 2021, Nike i Babolat, a una llista de marques que volen inscriure el seu nom en lletres d’or al costat del tennista. L’ara número 2 de l’ATP, amb només 19 anys, augura un futur brillant per al seu palmarès.