Bonnie Tyler ha mort aquest dimecres als 75 anys en un hospital de Portugal, segons ha confirmat la seva família en un comunicat publicat a la pàgina web oficial. L’artista es trobava ingressada, des de feia un mes, per culpa dels greus problemes intestinals que havia patit els darrers mesos arran d’una operació d’urgència.
La BBC ha tingut accés a l’escrit, el que ara no està disponible perquè la web ha caigut davant els innumerables intents de la gent per poder accedir-hi. Deia això: “La família i l’equip de Bonnie estan desconsolats d’anunciar que Bonnie va morir inesperadament ahir a la nit a l’hospital de Portugal com a conseqüència de la malaltia per la qual estava sent tractada“.
L’últim que se sabia era que els metges havien pres la decisió d’induir-la al coma per tal d’ajudar-la en la recuperació. L’equip mèdic volia protegir el cervell de Bonnie enmig d’un quadre de salut “greu“ que, finalment, no ha pogut superar: “Sabem que tots li desitgeu el millor i us demanem que respecteu la seva privacitat en aquests moments difícils”.
Adeu a una icona del pop-rock, mor Bonnie Tyler
Considerada una de les millors roqueres de les últimes dècades, la de Gal·les certament va ser una de les grans icones del pop-rock dels anys setanta i vuitanta gràcies a la seva inconfusible veu. Cal recordar que va assolir fama mundial amb èxits com Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero i It’s a Heartache. Al llarg de les seves més de cinc dècades de carrera ha venut milions de discos a més a més d’haver obtingut innumerables premis i de ser nominada als premis Grammy. Mític quan va representar el Regne Unit al Festival d’Eurovisió del 2013 amb la cançó Believe in Me.
La notícia ha provocat una allau de missatges de condol a les xarxes socials, que ràpidament s’han omplert d’icones de llàgrimes en veure’s forçat a acomiadar una de les artistes més icòniques.