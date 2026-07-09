Bonnie Tyler ha fallecido este miércoles a los 75 años en un hospital de Portugal, según ha confirmado su familia en un comunicado publicado en la página web oficial. La artista se encontraba ingresada desde hacía un mes, debido a los graves problemas intestinales que había sufrido los últimos meses a raíz de una operación de urgencia.

La BBC ha tenido acceso al escrito, el cual ahora no está disponible porque la web ha caído ante los innumerables intentos de la gente por poder acceder. Decía esto: «La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados de anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada«.

Lo último que se sabía era que los médicos habían tomado la decisión de inducirla al coma para ayudarla en la recuperación. El equipo médico quería proteger el cerebro de Bonnie en medio de un cuadro de salud “grave“ que, finalmente, no ha podido superar: “Sabemos que todos le deseáis lo mejor y os pedimos que respetéis su privacidad en estos momentos difíciles”.

Bonnie Tyler había estado ingresada de urgencia por problemas intestinales | Europa Press

Adiós a una icona del pop-rock, fallece Bonnie Tyler

Considerada una de las mejores rockeras de las últimas décadas, la de Gales ciertamente fue una de las grandes iconas del pop-rock de los años setenta y ochenta gracias a su inconfundible voz. Cabe recordar que alcanzó fama mundial con éxitos como Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero y It’s a Heartache. A lo largo de sus más de cinco décadas de carrera ha vendido millones de discos además de haber obtenido innumerables premios y de ser nominada a los premios Grammy. Mítico cuando representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión del 2013 con la canción Believe in Me.

La noticia ha provocado una avalancha de mensajes de condolencia en las redes sociales, que rápidamente se han llenado de iconos de lágrimas al verse forzados a despedir a una de las artistas más icónicas.