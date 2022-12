‘Bigote’ Arrocet, amb un altre deute a Hisenda: li reclamen 127.000 € més

Edmundo Bigote Arrocet acaba el 2022 amb males notícies econòmiques. L’humorista xilè, conegut mediàticament per la seva relació sentimental amb María Teresa Campos, ha rebut una notificació de l’Agència Tributària que no li agradarà. Hisenda li reclamaria un deute de gairebé 127.000 €, quantitat que haurà de retornar aviat si no vol que la bola vagi creixent i creixent, tal com destaca la revista Semana.

S’havia especulat molt amb els seus problemes de diners, ja que es deia que era la Campos qui el mantenia perquè ell no tenia feina des de feia temps. Des de l’entorn de Bigote, però, sempre van negar que això fos cert i insistien en què tenia negocis que funcionaven molt. Sigui com sigui, el que sembla cert és que deu una gran quantitat de diners per haver evitat impostos o certs pagaments.

Aquesta no és la primera vegada que s’enfronta a una reclamació d’Hisenda, tenint en compte que el 2014 el van investigar perquè creuen que havia d’ingressar-los 700.000 € corresponents a la seva participació de Supervivientes i totes les entrevistes que havia concedit posteriorment.

Edmundo Arrocet i María Teresa Campos parlen amb la premsa | Europa Press

Edmundo Bigote Arrocet rep la mala notícia econòmica des de Xile

Des de la controvertida separació de María Teresa Campos, el còmic ha estat vivint al seu Xile natal. Des d’allà ha rebut la mala notícia de l’Agència Tributària espanyola, que afectarà negativament a la seva economia. En les últimes declaracions que han concedit les persones properes a l’humorista, destacaven precisament que es trobava a Sud-amèrica gràcies als diners que ha aconseguit de la venda d’uns terrenys. Si va tornar al seu país, segons ha explicat una amiga, és per poder estar a prop de la família i deixar enrere la persecució de la premsa espanyola.

És probable que ara tornin a preguntar-li perquè sempre interessa que un famós tingui problemes de diners, una notícia escandalosa de la que voldran saber-se més detalls. A què correspon aquest deute i des de quan el té? De moment ha optat per no concedir declaracions, així que el temps dirà què s’acaba sabent al respecte.