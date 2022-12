Antonio Orozco rep per totes bandes en defensar un referèndum català

Antonio Orozco ha concedit unes declaracions sobre Catalunya que l’han col·locat a la diana mediàtica. L’exitós cantant d’Estoy hecho de pedacitos de ti va néixer a l’Hospitalet de Llobregat i ha viscut a Barcelona pràcticament tota la seva vida. Es considera espanyol i català alhora, un sentiment que no agrada als independentistes i tampoc als unionistes, ja que acaba de defensar la necessitat d’un referèndum.

Ho ha dit a El Español en una entrevista que ja ha generat molts comentaris poques hores després de la seva publicació. Els pares de l’artista eren de Sevilla, el que li dona ales per considerar-se espanyol: “Soc un espanyol que viu a Catalunya. Visc en un poblet petit que es diu Sitges i està a la platja. M’he enamorat del meu vaixell, que és casa meva. Tinc l’ànima catalana i parlo català quan puc, encara que ha de ser amb algú que tingui paciència perquè el parlo molt a poc a poc. Per a mi Barcelona és el centre del món perquè vaig néixer allà”.

Antonio Orozco sorprèn amb unes declaracions a favor del referèndum | Europa Press

“Com no espavilem, en un futur molt i molt proper ens haurem d’enfrontar a una realitat complicada a Catalunya. Ja està la cosa regular, però crec que es posarà pitjor. No cal estar en una tensió contínua, s’estan generant problemes socioeconòmics terribles per a Catalunya i crec que patirem molt tots els que vivim allà”, assegura.

La part més controvertida té el referèndum com a protagonista: “A mi em sembla que la gent té dret a expressar-se. La democràcia diu això, de fet. Estic d’acord amb el referèndum? Sí, per descomptat“.

Crítiques a Antonio Orozco per la seva defensa del referèndum

Com era d’esperar, a Twitter li han dit de tot per aquestes declaracions: “Un altre abduït pels midecranis. S’ha de ser talòs per dir i voler un referèndum a Catalunya, un vertader talòs”, “Però quin referèndum? En el que els espanyols votem que si ens quedem amb la gestió d’aquesta zona? T’imagines? O que Ceuta ja no sigui Espanya? T’imagines, imbècil? Hi ha coses que s’han de protegir, talòs, que això no va d’uns sinó de tots. Enteneu-lo d’una vegada”, “Dono gràcies a què existeixin ximples com aquest personatge, així m’adono que queda molt per fer”, “Antonio Orozco no vol perdre la quota de mercat catalana”.

“No és català, ell mateix ho diu. Cap problema. El referèndum ja es va fer i vam votar els que sí som catalans. Després, inexplicablement, vam marxar cap a casa com si res”, “Ja, però és que el referèndum ja es va fer i es va guanyar” o “Això vol dir que no se sent català, tuit en castellà. Aquest senyor s’integra amb la cultura i sentiments dels catalans? Diria que no, que només és un espanyol que viu a Catalunya. No recorda que el referèndum ja es va fer?” diuen altres.

Otro abducido por los midecráneos, hay que ser tarugo para decir y querer un referendo en Cataluña. Un verdadero tarugo. — Trígemino (@occipucio12) December 26, 2022

Pero que Referéndum ?? En el que los españoles votamos que si nos quedamos con la gestión de esa zona ?? Te imaginas ?? O que Ceuta ya no sea España?? Te imaginas imbécil ?? Hay cosas que se deben proteger tarado , que esto no va de unos , va de todos , entenderlo de una vez — El Guerrero (@piojocano73) December 26, 2022

Doy gracias a que existan tontos como este personaje, así me doy cuenta de lo mucho que queda por hacer. — Benyi_92 (@Benyi_92) December 26, 2022

Antonio Orozco no quiere perder su cuota de mercado catalana. — Fomare (@FOMARE83) December 26, 2022

No és català, ell mateix ho diu. Cap problema. El referèndum ja es va fer i vam votar els que Sí som catalans. Després, inexplicablement, vam marxar cap a casa com si res. — Us vull penjats per desgraciats🖕 (@Miriam_Herena1) December 26, 2022

Ja, però és que el referèndum ja es va fer i es va guanyar. — Esther Ciurana i Reyes II*II #FemXarxa # (@esther_ciurana) December 26, 2022