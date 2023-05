Anabel Pantoja, desagradable amb la premsa: “No he de respondre res”

Anabel Pantoja acaba de tornar de la Riviera Maya, el paradís al qual ha volgut acudir per desconnectar en un moment familiar complicat. Aquests últims dies s’ha parlat d’ella als programes del cor, precisament, perquè asseguren que Luis Manuel Pinocho huria interposat una demanda per demostrar que és el seu germanastre.

La reportera d’Europa Press hauria volgut saber què n’opina i com s’ho ha passat en aquest viatge, però ella no ha arribat de molt bon humor i no ha volgut respondre les seves preguntes. També s’han interessat sobre les darreres declaracions que ha deixat anar el seu ex, un tema sobre el qual no s’ha volgut pronunciar: “Mare meva… No he de respondre res. T’escolto amb educació, però no estic obligada a respondre’t res. No parlaré de coses que no tenen a veure amb mi”.

“Estic encantada, m’ho he passat de p… mare en el viatge i la setmana vinent marxo a Desalia. Estem tots bé i res, parlar de coses que no tenen a veure amb mi? Per a què?”, ha afegit per intentar deixar enrere la reportera.

Anabel Pantoja no ha volgut parlar de la demanda del seu germanastre

Tampoc no ha parlat de la presumpta demanda del germanastre i no ha donat molts detalls sobre els rumors que la relacionen amb Samuel: “És un bon amic i un bon company”, ha respost molt secament. “Si no t’importa, vaig cap al pàrquing i no em ve de gust que em facis més preguntes. No em segueixis“, ha etzibat.

Ella ha treballat a televisió molts anys i sap perfectament com funciona aquest món. Això no ha fet que fos més simpàtica o agraïda amb la companya de professió, que s’ha quedat amb un pam de nas en veure la seva reacció.

Anabel Pantoja no ha volgut parlar amb la premsa | Europa Press

Una intervenció que ha demostrat que no tenia ganes d’enfrontar-se a les preguntes de la premsa rosa.