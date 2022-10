Ana Milán parla del fill per primera vegada: futbol, negocis i caràcter

Ana Milán s’ha convertit en una de les cares més conegudes de la televisió espanyola després d’una llarga i exitosa trajectòria. L’hem vist a Física o Química, Camera Café, Yo soy Bea, Paquita Salas… un munt de títols que l’han ajudat a fer-se un nom. Precisament gràcies a aquesta fama ha tornat a ser notícia aquesta setmana, en què ha reaparegut a televisió de la mà de Joaquín. A ell li ha concedit una de les seves entrevistes més íntimes, la que ha captivat el 18,8% dels teleespectadors.

L’actriu mai no ha volgut parlar gaire sobre la seva vida privada, una regla que ara ha trencat. Ana Milán és mare d’un noi de 20 anys anomenat Marco, amb qui va tenir amb el cantant Paco Morales. Per primera vegada ha reconegut que convertir-se en mare li va canviar la vida i va afectar, també, a la seva professió: “El meu fill va fer que deixés de ser protagonista per deixar-me com a actriu secundària tota la vida”.

Ana Milán trenca el seu silenci sobre el fill | Europa Press

Ana i Paco van separar-se quan el nen era petit, però assegura que han mantingut molt bona relació tots aquests anys. Ara el fill s’ha independitzat i està enamorat, segons ha explicat la mare: “És un noi molt noble i amb molt sentit de l’humor. M’omple d’orgull, encara que faci 20 anys que em discuteixo amb ell”.

En un principi semblava que el nen voldria ser futbolista com també ho volia el pare, però finalment s’hauria deixat captivar pel món de la música com va fer ell. Ara bé, la relació més especial la tindria amb la mare: “Només em truca quan necessita alguna cosa, que era exactament el que feia jo amb els meus pares”, ha reconegut entre riures. A més a més, Ana Milán ha explicat que el jove està immers en un projecte professional relacionat amb els clubs i els locals de música.

Ana Milán recorda la pressió mediàtica que la envoltar en el divorci de Fernando Guillén Cuervo

Ana Milán també ha aprofitat aquesta entrevista per fer un repàs a la seva vida. Pel que fa a les relacions amoroses que ha tingut, ha destacat una que va ser molt important per a ella: quan va sortir amb Fernando Guillén Cuervo. Formaven la parella de moda el 2012, quan el teatre els va unir. Dos anys després van publicar-se que havien aprofitat un viatge als Estats Units per casar-se, el que ella negaria més endavant.

Fernando Guillén Cuervo i Ana Milán, quan eren parella | Europa Press

Sigui com sigui, només un any després va filtrar-se a la premsa rosa la seva inesperada ruptura: “Tot allò va ser molt dolorós per a mi, ho vaig passar molt malament perquè davant de casa tenia vuit paparazzi tot el dia. Recordo no sortir de casa i quedar-me molt prima i desmillorada. Un dia, tornant de teràpia amb els ulls inflats d’haver estat plorant, van fotografiar-me i la van publicar al costat de titulars com “El lamentable estat d’Ana Milán després del divorci”. Jo només feia que enfadar-me amb els periodistes i pensar que això no es fa“.

Una conversa entre l’actriu i el presentador que ha servit per conèixer més detalls sobre la vida familiar d’Ana Milán, de qui pràcticament no se sabia res per culpa de l’hermetisme que ha mantingut gairebé sempre. Ara ja se sap que té un fill, quants anys té, a què es dedica i quina mena de relació tenen. Molta informació per als fans més tafaners de la intèrpret, que continua encadenant un projecte professional rere un altre.