El fill de Concha Velasco revela les novetats del seu estat de salut

L’actriu Concha Velasco, la mítica Chica Ye Ye, va ingressar en una residència fa un parell de mesos, una notícia que va fer parlar moltíssim. Ara és el seu fill qui reflexiona en una entrevista sobre tot el que es va dir, així com de les acusacions que van fer contra ell: “No sóc un nen de mamá. Estic molt atabalat amb el tema de la meva mare, no puc més. Crec que he donat totes les explicacions possibles. Sempre he sortit a matisar els titulars de la meva mare, perquè té una manera de parlar molt sincera. A vegades ha dit coses que no eren del tot certes i s’han pogut malinterpretar. El que vull deixar clar és que no té cap problema i que es troba en un lloc meravellós”, diu a El Mundo.

Concha Velasco explica com es troba | Europa Press

La icònica actriu es troba delicada de salut i necessita l’atenció dels metges, tal com reconeix el seu fill més mediàtic: “Rep els seus tractaments mèdics al matí i està aprenent a caminar una altra vegada. Té altres malalties que pertanyen a la nostra intimitat, les que s’ha de tractar en centres mèdics perquè no es pot fer a casa”, assegura. Explica que van escollir una residència per a ella que li quedava a prop de casa, a quatre parades de metro. S’imaginaven que tindria repercussió mediàtica, però no fins al punt que fotògrafs fessin fotos a la finestra de la seva habitació.

Aquest va ser el motiu pel qual van decidir buscar un lloc amb més intimitat i traslladar-se a una altra, en la que pogués gaudir de més aire pur i de més jardins per passejar: “L’habitació és més gran i té terrassa pròpia. Jo no sóc expert i no vull parlar del que no sé, només sé el que necessita la meva mare. La meva mare es mereix poder obrir la finestra de l’habitació sense por a què li facin una foto. Crec que s’ho mereix com a persona, mentre que nosaltres també ens ho mereixem perquè l’única cosa que hem fet ha estat treballar. T’he dit que no parlaria del tema i ho he acabat fent perquè sembla que és l’únic tema que interessa”.

El fill de Concha Velasco parla del pare biològic

Concha Velasco va ser mare soltera, però només set mesos després va començar una relació sentimental amb l’home que l’ha fet de pare. El fill va voler conèixer el pare biològic, per això, del que també s’ha sincerat en aquesta conversa: “El vaig conèixer amb 19 o 20 anys. Va ser una trobada meravellosa que havia de passar… El destí és així i el cinema ens va unir. Ell era el meu professor de fotografia i jo alumne seu. L’escena va ser molt maca i m’agrada recrear-la a vegades. Vaig tenir la sort de tenir dos pares en la segona meitat de la meva vida, amb els seus defectes i virtuts. Fernando i Paco em van donar tot l’amor, estima i respecte que se li pot donar a un fill”.