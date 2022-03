Concha Velasco ingressa en una residència i el fill explica per què

Concha Velasco ha ingressat en una residència de gent gran de Madrid. Així ho confirma la família en una entrevista exclusiva a la revista Semana, en la que asseguren que aquesta és la millor decisió per a ella. L’exitosa actriu, de 82 anys, va fer el trasllat fa tres setmanes: “Estic bé, sóc feliç i em sento cuidada. Hem decidit que és el millor per a mi”, afirma. Quan es va retirar dels escenaris van dir que viuria amb el seu fill Paco, però els problemes de mobilitat que té li farien molt difícil i haurien decidit que seria més còmode que estigués en mans de professionals.

Ha estat el seu fill Manuel qui ha donat més detalls a El Español: “La meva mare té artrosis i molts problemes de mobilitat, així que el dia a dia amb ella és molt complicat. Vaig estar investigant centres, vaig trobar un centre de dia molt a prop de casa en el que feien activitats fisioterapèutiques perquè tornés a caminar bé. La meva mare és una persona gran i necessita cada vegada més atenció. Vam anar provant a poc a poc i cada vegada estava millor. Ha agafat la rutina de caminar, rep visites… Cada dia dino amb ella i després torno a casa. Necessitava que estigués a prop meu i hem escollit aquest centre”.

Deixar casa seva i traslladar-se a una residència no ha estat un pas fàcil per a l’actriu: “De moment ho estem provant de manera temporal, però estem molt contents. Vam provar que es quedés a dormir allà una nit, va anar bé i ara està en la residència de manera permanent. Hem començat a portar-li coses seves i li han donat una suite molt gran. D’aquesta manera té la seva intimitat i no depèn dels horaris del meu germà o dels meus. Estic molt més tranquil perquè ara sé que pot prémer un botó i anirà set persones a veure què li passa”.

Concha Velasco ingressa en una residència de gent gran | Semana

El fill de Concha Velasco explica aquesta novetat amb tota la naturalitat, però espera que la premsa respecti la intimitat de l’actriu en aquest moment. I com és la residència? En paraules del fill, “meravellosa“. Es tracta d’una residència privada i religiosa: “Espero que ens entenguin tots aquells que tinguin persones grans a casa. Hem de donar visibilitat a què no passa res per fer-se gran i que, afortunadament, les estrelles també es fan gran. Aquells que no parem de treballar no tenim prou temps per dedicar-los i hem d’aprofitar que pot pagar-se una residència estupenda amb la seva pensió. Té llibertat, entra i surt quan vol, diumenges anem al teatre. Va perfectament vestida i la pentinen professionals”.