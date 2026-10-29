Cristina de Borbó no s’atura, pel que sembla, tenint en compte que gent del seu entorn destaca que fa molt que no la veuen per Barcelona. Amb un ritme frenètic d’avions, s’ha filtrat a la premsa que la seva agenda s’ha omplert de viatges de cooperació a altres països. Què se sap d’ella? Perquè, últimament, les revistes del cor no fan més que parlar de les vides sentimentals dels seus fills. Ara mateix, i per primera vegada, els quatre mini Urdangarin tenen parella i els paparazzi van bojos intentant aconseguir fotos romàntiques.
La germana gran de Felip, mentrestant, es troba fora de Catalunya i així ho farà durant un temps… com a mínim, fins a finals d’any. Amb expedicions “molt intenses” de més de 15 dies i una activitat “frenètica“, diuen des de Vanitatis que Cristina ho està donant tot en la seva feina més solidària. En les últimes setmanes, se l’hauria vist al Paquistan, al Perú i també al Canadà. No són zones que comptin amb una seguretat com la que té a la capital catalana, evidentment, i sembla que sempre assegura als seus amics que intenta ser “molt cuidadosa”.
On vol viure Cristina de Borbó en un futur?
Cal recordar que, fa pocs mesos, va saber-se que Cristina havia deixat la feina que mantenia a la Fundació Aga Khan des de feia un munt d’anys. Encara continua immersa en els viatges de cooperació que ha fet tota la vida, però comença a estar cansada i així ho confirma a la seva gent més propera: “Cristina de Borbó ja pensa en la jubilació“.
Als seus 61 anys, tindria cada vegada més clar que acabarà traslladant-se lluny de Catalunya: “Li agradaria que el seu futur estigués a Abu Dhabi per poder viure a prop del seu pare i està intentant-ho“. Deixen caure que no li està sent fàcil torbar alguna fundació d’allà que vulgui contractar-la, ja que encara no ha trobat on exercir de directora de projectes de cooperació. Han començat a deixar de tenir efecte les trucadetes del seu pare?
Cristina para poc per casa, doncs, si fem cas a tot això que comenten. I ara que els seus fills ja fan la seva vida, cadascú a un punt del món, doncs raó de més per pensar en traslladar-se als Emirats Àrabs. El temps dirà com acaba un desig de l’aristòcrat que, de moment,