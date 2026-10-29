Cristina de Borbón no se detiene, al parecer, teniendo en cuenta que gente de su entorno destaca que hace mucho que no la ven por Barcelona. Con un ritmo frenético de aviones, se ha filtrado a la prensa que su agenda se ha llenado de viajes de cooperación a otros países. ¿Qué se sabe de ella? Porque, últimamente, las revistas del corazón no hacen más que hablar de las vidas sentimentales de sus hijos. Ahora mismo, y por primera vez, los cuatro mini Urdangarin tienen pareja y los paparazzi están locos intentando conseguir fotos románticas.

La hermana mayor de Felipe, mientras tanto, se encuentra fuera de Cataluña y así lo hará durante un tiempo… al menos, hasta finales de año. Con expediciones «muy intensas» de más de 15 días y una actividad «frenética«, dicen desde Vanitatis que Cristina lo está dando todo en su labor más solidaria. En las últimas semanas, se la habría visto en Pakistán, en Perú y también en Canadá. No son zonas que cuenten con una seguridad como la que tiene en la capital catalana, evidentemente, y parece que siempre asegura a sus amigos que intenta ser «muy cuidadosa».

¿Dónde quiere vivir Cristina de Borbón en el futuro?

Es importante recordar que, hace pocos meses, se supo que Cristina había dejado el trabajo que mantenía en la Fundación Aga Khan desde hacía muchos años. Todavía continúa inmersa en los viajes de cooperación que ha hecho toda su vida, pero empieza a estar cansada y así lo confirma a su gente más cercana: «Cristina de Borbón ya piensa en la jubilación«.

¿Qué se sabe de Cristina de Borbón? | Europa Press

A sus 61 años, tendría cada vez más claro que acabará trasladándose lejos de Cataluña: «Le gustaría que su futuro estuviera en Abu Dhabi para poder vivir cerca de su padre y lo está intentando«. Dejan caer que no le está siendo fácil encontrar alguna fundación allí que quiera contratarla, ya que todavía no ha encontrado dónde ejercer de directora de proyectos de cooperación. ¿Han empezado a dejar de tener efecto las llamadas de su padre?

Cristina para poco por casa, entonces, si hacemos caso a todo esto que comentan. Y ahora que sus hijos ya hacen su vida, cada uno en un punto del mundo, pues razón de más para pensar en trasladarse a los Emiratos Árabes. El tiempo dirá cómo acaba un deseo de la aristócrata que, de momento,