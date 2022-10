La princesa Amàlia dels Països Baixos, amenaçada i reclosa al palau

La Casa Reial dels Països Baixos travessa una situació molt complicada. L’hereva al tron, la princesa Caterina Amàlia, es troba tancada a palau després de les amenaces que ha començat a rebre des de l’estiu. El nom de la filla més gran dels reis Guillem i Màxima apareixia en unes converses interceptades entre membres del crim organitzat, els qui deien que la noia podria ser objectiu dels narcotraficants més perillosos de tot el país. S’arribava a parlar d’un possible segrest, el que va posar en alerta la policia de tot el país i també el servei d’intel·ligència.

Amàlia farà 19 anys el pròxim mes de desembre, data que segurament celebrarà sense cap festa amb els amics tenint en compte que pràcticament no la deixen sortir de casa. La preocupació és real i els pares estan molt preocupats per la seva seguretat, fins al punt de forçar-la a quedar-se a casa i canviar radicalment la seva rutina fins que els agents policials esbrinin més sobre aquesta amenaça.

Els reis d’Holanda, amb les tres filles | Europa Press

L’hereva de la casa reial dels Països Baixos, preocupada per la seva seguretat

Aquest estiu havia de traslladar-se a una habitació compartida a Amsterdam, ja que està estudiant un grau molt complet sobre Política, Psicologia, Dret i Economia. Aquests plans s’han hagut de suspendre per la seva protecció, tal com han confirmat els mateixos reis en unes declaracions fetes en el viatge oficial a Suècia la setmana passada: “Amàlia no pot sortir d’Amsterdam i això té unes conseqüències molt importants i negatives per a la seva vida, ja que no pot viure una vida d’estudiant normal com els altres. Estic molt orgullosa de com ho està gestionant, però no és agradable veure la teva filla infeliç. Només surt per acudir a classe”.

La princesa sempre ha estat molt aplaudida en demostrar molta maduresa i compromís cap al tron. En les darreres declaracions que ha concedit, reconeixia que fer 18 anys havia suposat un abans i un després: “Soc conscient que començo una nova etapa. La meva vida és lleugerament diferent a la dels meus companys, però sabia que això acabaria passant”, recull Vanitatis en el reportatge que han publicat sobre la seva situació.