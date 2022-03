Angela Dobrowolski, l’ex de Mainat, en cerca i captura: “Visc amb terror”

Angela Dobrowolski torna a ser notícia. L’exdona del productor català Josep Maria Mainat va acaparar titulars escandalosos fa ara un any, quan la va acusar d’haver-lo intentat assassinar. Després d’estar a presó i de ser detinguda per intentar accedir a la casa familiar, ara torna a estar en cerca i captura. Així ho assegura en una entrevista a La Vanguardia en la que lamenta que l’hagi acusat de trencar l’ordre d’allunyament i la prohibició de comunicació: “Torno a estar en cerca i captura una altra vegada. Com es viu així? Amb terror. Els Mossos d’Esquadra van presentar-se a casa meva i la meva parella em va avisar perquè no hi anés”. El problema haurien estat uns missatges de Whatsapp i uns correus electrònics, els que no pot enviar a Mainat ni als fills. Ell va córrer a denunciar-la i ara ella tem que tornin a detenir-la: “Quan em van detenir la primera vegada creia que no era de debò, no donava crèdit. Van venir Mossos a detenir-me enmig del carrer i va ser molt traumàtic”.

La investigació continua en marxa i, fins que no hi hagi sentència ferma, li han retirat la pàtria potestat dels seus fills de 10 i 6 anys. Angela va estar empresonada durant sis mesos per trencar la primera ordre d’allunyament, del que no es penedeix perquè assegura que ho va fer per poder abraçar els seus fills. Ara assegura que no ha vulnerat cap decisió judicial, que l’única cosa que fa és “plorar cada nit“. Els seus amics i familiars la veuen totalment desesperada, per la qual cosa la seva parella va escriure un missatge a Mainat que ha acabat derivant en una denúncia cap a l’Angela.

“Estaven preocupats per tot el que estic vivint: dolor, terror, dificultats econòmiques… He arribat a no tenir què menjar i he pensat, fins i tot, en robar al supermercat. Ploro perquè no sé què fer. Els meus amics més pobres són els qui m’han ajudat a poder menjar. Ells han assumit la culpa d’haver enviat aquests missatges i s’han disculpat davant d’ell, només volien ajudar-me”, explica.

Angela Dobrowolski emmanillada a televisió | 8TV

L’alemanya està desesperada: “M’he gastat tot el que tenia i després em van acusar de robar. No veig els meus fills des de fa més de tres mesos i totes les possibilitats que tinc per accedir a ells estan en mans de la meva exparella”. Ara tem per una nova detenció que derivaria en una altra estada a presó. El seu advocat li estaria recomanant que es presenti voluntàriament a comissaria per explicar la seva versió, però ella no creu en la justícia i no vol tornar a presó: “Si fos detinguda, no presentaria resistència. Ara bé, intentaria posar fi a la meva vida. Espero no arribar a això, però la gent no sap què és allò… Preferiria treure’m la vida, així de terrible és la presó. Escullo estar fugada, ja que he perdut els meus fills, la meva carrera, la meva casa, la meva reputació i el meu honor en temps rècord. Ja no tinc res a perdre“.