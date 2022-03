Acusen a Sofía Suescun d’estafar amb la seva botiga de roba online

Sofía Suescun sempre es troba al mig de la polèmica. En aquesta ocasió, ha estat acusada d’estafar clientes a través de la seva botiga de roba online. Ha estat el programa ‘Socialité’, de Telecinco, qui ha revelat que una clienta de Sofía s’ha sentit estafada per la coneguda influencer. La dona assegura que es va comprar un pantaló de la pàgina web de Sofía, però no l’ha rebut i tampoc aconsegueix que li tornin els diners.

Kiko Jiménez i Sofía Suescun | Telecinco

“Volia fer una queixa pel que m’ha passat a la botiga online que porten Sofía Suescun i Kiko Jiménez. He intentat comprar un pantaló i no m’ha arribat. Em va costar 43,98 euros”, comença explicant la clienta en una trucada telèfonica, on revela com se sent: “Sento impotència, em sento frustrada i veig que m’han enganyat. S’han quedat amb els meus diners perquè sí”. Aquesta dona, però, vol lluitar pel que és seu.

“No tinc ni el pantaló, ni la devolució dels diners, ni res. No he rebut res, i això és una estafa. Encara que siguin 40 euros, i no siguin molts diners, però són meus. I sumem aquests 40 meus, més els 40 d’altres… Doncs ja és una muntanyeta i així s’han pogut fer una súper casa”, ha criticat la clienta. Ella va veure a Sofía promocionant una pantaló de la seva botiga i així va ser com va decidir comprar-lo. Però no el va rebre mai, i va intentar contactar amb ells, sense èxit.

Sofía Suescun, a ‘MYHYV’ | Telecinco

Més queixes

“Resposta zero per part d’ells. Ni amb el número de comanda he pogut localitzar la compra ni saber en quin estat estava. Ara tinc pensat anar a Atenció al Consumidor i posar una queixa, i tot el que faci falta. I com que tinc proves, ho faré”, assegura la clienta al programa dels migdies dels caps de setmana de Telecinco. A més, ‘Socialité’ ha entrat a la pàgina web i ha vist que hi havia altres queixes semblants. “No responeu ni al telèfon, ni al xat, ni al correu electrònic”, assegura una altra clienta.

I encara una altra critica: “Vaig fer la comanda d’aquest bikini fa dues setmanes i m’havien d’enviar un correu de confirmació i no me l’han enviat“. Però es que encara hi ha més crítiques… Ara només falta esperar per veure com reaccionen Sofía i Kiko, que segur que troben alguna excusa per defensar-se.