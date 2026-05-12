Veolia rep cinc projectes del Perte d’Economia Circular per a liderar el reciclatge de plàstics a Espanya

Veolia ha resultat adjudicatària de cinc projectes en el marc del Perte d’Economia Circular, un programa de finançament del Govern d’Espanya que recolza iniciatives innovadores per a reduir residus, millorar el reciclatge i donar una segona vida als recursos en diferents sectors productius.
Va assenyalar que aquest reconeixement posa en valor “la solidesa tècnica i capacitat d’innovació de la companyia en l’àmbit del reciclatge de plàstics a Espanya”. La convocatòria, impulsada pel Miteco amb una dotació de 150 milions d’euros, ha seleccionat 115 projectes d’un total de 201 sol·licituds presentades, amb implantació en 14 comunitats autònomes i un termini d’execució que s’estén fins a octubre de 2027.
Veolia opera a Espanya dues instal·lacions d’avantguarda que en 2025 han tractat més de 130.000 tones de plàstic, transformant-les en matèries primeres secundàries d’alta qualitat que tornen al cicle productiu. En Torremejía (Badajoz), la planta de Veolia especialitzada en el reciclatge de PET de contacte alimentari, els projectes seleccionats avançaran en el tractament de fraccions complexes de plàstic com el PET safata o opac, que avui no poden reciclar-se mecànicament per a contacte alimentari, obrint el camí cap al seu reciclatge químic i transformant residus que actualment es destinen a valorització energètica en nous recursos de valor.
A més, la incorporació de tecnologies innovadores de classificació, rentada i control de qualitat en temps real millorarà la qualitat del PET reciclatge i reduirà el potencial alliberament de microplàstics. La millora en selecció pot permetre adaptar-se a les necessitats de la indústria per a la pròxima implantació del SDDR.
En les plantes d’Alcalá de Guadaira i Els Palaus (Sevilla), dedicades al reciclatge de plàstic industrial, postconsum i agrícola, les actuacions milloraran la qualitat de les granses de polietilè d’alta i baixa densitat per a ampliar el seu ús en nous sectors com l’embalatge. Així mateix, s’incorporaran solucions específiques per al reciclatge de plàstics agrícoles mitjançant sistemes de filtrat d’alta precisió i de rentada més eficients.
La companyia va assenyalar que aquests projectes, que rebran una ajuda de 9 milions d’euros, arriben en un moment especialment oportú per a la indústria europea del reciclatge de plàstics. “Espanya està demostrant que una política pública ambiciosa, la innovació industrial i la inversió a llarg termini són palanques fonamentals per a liderar l’economia circular. Els PERTE són un exemple inspirador de com el suport institucional pot actuar com a catalitzador de la transformació industrial i consolidar cadenes de valor estratègiques per a Europa. Veolia aposta per replicar aquest exemple en tota Europa, creant condicions de mercat favorables per als materials reciclats”, inidicó.
“Els Perte són una de les eines més poderoses amb les quals compta Espanya per a accelerar la transició cap a una economia més innovadora i sostenible. Que Veolia hagi estat reconeguda amb cinc projectes estratègics en el marc del PERTE d’Economia Circular avala la nostra capacitat tècnica i el nostre compromís amb la transformació dels residus plàstics en recursos d’alt valor, confirmant que el reciclatge avançat és un pilar industrial estratègic per a reduir la dependència europea de les matèries primeres verges. Europa compta amb totes les condicions per a fer un pas decisiu cap a una economia més circular. Confiem que les institucions europees i els governs nacionals avancin cap a objectius clars de contingut reciclat i context de mercat favorable que impulsi els materials reciclats localment” , va afirmar Daniel Tugues, director país de Veolia a Espanya.
Veolia va afegir que treballa al costat dels fabricants i marques per a millorar la reciclabilitat dels seus envasos, posant a la seva disposició el seu profund coneixement en l’àmbit de l’ecodisseny, capacitat d’anàlisi i certificacions de reciclabilitat, amb l’objectiu que els materials reciclats aconsegueixin els nivells de qualitat necessaris per a tornar a integrar-se en la cadena industrial. Així mateix, la companyia impulsa l’ús de matèries primeres secundàries entre les administracions públiques, a través d’eines específiques que faciliten la incorporació de plàstics reciclats en els processos de contractació pública.
Juntament amb la Fundació de la Universidade dona Coruña i l’Associació Nacional de Recicladors de Plàstic (Anarpla), Veolia ha desenvolupat una ‘Guia per al foment del plàstic reciclat en la compra pública’, una eina pràctica que ofereix als òrgans de contractació clàusules i criteris ambientals predefinits llestos per a incorporar directament en els plecs de licitació i amb ple suport jurídic. Una iniciativa que busca convertir el poder de compra de les administracions públiques, que representa aproximadament el 14% del PIB de la UE, en una palanca real per al desenvolupament del mercat de matèries primeres secundàries.