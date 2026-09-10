Una mare llança la campanya de prevenció del suïcidi

La iniciativa Parlar Salva presenta, coincidint amb el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, la campanya ‘L’Última Foto’, protagonitzada per històries reals d’Espanya. L’acció neix de la determinació de Vicky Nieto, una mare que va perdre al seu fill de 24 anys i que, davant el que qualifica del silenci i absència d’una gran campanya institucional dirigida a tota la societat, ha decidit actuar per a trencar un tabú que continua costant vides.
Fa mesos, Nieto va llançar una petició pública reclamant al Ministeri de Sanitat una gran campanya dirigida a tota la societat —i no sols als qui travessen conductes o ideacions suïcides—. Malgrat sumar milers de signatures, aquesta gran campanya estatal no s’ha posat en marxa. “Si el Ministeri no anava a llançar la campanya, no ens anàvem a quedar de braços plegats. L’hem fet nosaltres, sense el pressupost institucional, però amb el suport de moltes persones que han entès que aquest país té una conversa pendent i que cal parlar del suïcidi”, va assenyalar Vicky Nieto.
El llançament coincideix a més amb l’acte ‘Un Minut de No Silenci’ enfront del Congrés dels Diputats. Com a homenatge a les persones mortes per suïcidi es col·loquen 3.953 flors, una per cada defunció registrada en les últimes xifres oficials. El minut de silenci s’interrompen simbòlicament per a posar en primer pla el missatge que articula Parlar Salva: “El silenci mata. Parlar Salva”.
Per a facilitar la seva difusió, els materials audiovisuals i gràfics de la campanya ‘L’Última Foto’ estan disponibles en ‘hablarsalva.org‘ perquè mitjans, organitzacions i ciutadania puguin compartir-los i ajudar a amplificar el missatge.
Dirigida pel cineasta Santiago Zannou, ‘L’Última Foto’ mostra les últimes fotografies o vídeos reals de persones que al poc temps es van llevar la vida. Es tracta d’imatges plenes de vida i moments quotidians de persones de les quals ningú podria imaginar aquest tràgic final.
La campanya convida a una profunda reflexió social: trencar amb el mite de com “ha de” veure’s o actuar algú en risc. En visibilitzar que darrere d’un somriure o un moment feliç també pot haver-hi un sofriment silenciós, es posa de manifest la urgència d’aprendre a preguntar, escoltar i parlar d’un tema que històricament s’ha ocultat.
‘L’Última Foto’ adapta a Espanya The Last Photo, la iniciativa de CALM (Campaign Against Living Miserably) i ITV. CALM ha cedit de manera altruista els drets de la campanya per a fer possible la seva adaptació amb casos i famílies espanyoles, a partir de la idea original creada per adam&eveDDB.
Parlar Salva recull aquest aprenentatge i el trasllada a Espanya des d’històries i testimoniatges reals de famílies, amb l’objectiu de contribuir a parlar abans, escoltar millor i disposar de més eines per a prevenir. “Quan has viscut una pèrdua així, una de les preguntes que t’acompanya és com no vas poder veure-ho. Però la majoria de les vegades no es veu. Per això necessitem aprendre a preguntar, a escoltar i a parlar sense por. Això és el que volem aconseguir amb aquesta campanya”, afegeix Vicky Nieto.
Inspirada en estratègies d’èxit de la versió al Regne Unit i seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la campanya busca transformar l’enfocament de la prevenció involucrant a tota la societat.
“El suïcidi es pot prevenir, però hem d’aprendre com a societat a normalitzar aquesta conversa, sense ocultar-lo sota l’estigma. Del que no es parla, no existeix. Però aquí la realitat és incontestable: parlar salva i el silenci mata”, va remarcar Nieto. A Espanya es lleven la vida gairebé 4.000 persones a l’any —11 cada dia, entre elles gairebé un jove diàriament—, superant per molt als morts en carretera.
“Jo mateixa he treballat en l’estratègia i missatges de campanyes de trànsit. Quan vam mostrar el dolor i les terribles conseqüències dels accidents, aquestes campanyes van ajudar a salvar vides. Avui les morts per suïcidi gairebé tripliquen a les de trànsit. El pressupost de la DGT en publicitat és immens; quant destina el Govern a parlar de suïcidi?”, qüestiona la impulsora. “La campanya que hauria d’haver fet el Govern, la tenim. Ara hem d’aconseguir entre tots que, sense pressupost per a mitjans, arribi a tota la societat”.
Des d’un to que combina la denúncia amb l’apel·lació al compromís col·lectiu, Parlar Salva emfatitza que abordar el suïcidi és una prioritat de salut pública que requereix de l’altaveu de tota la societat. “Hem creat la campanya que li demanem al Ministeri que fes, però per a donar-la a conèixer necessitem uns mitjans massius amb els quals no comptem. Ja que no disposem de pressupost institucional per a impulsar aquest missatge, demanem als mitjans de comunicació, a les organitzacions i a qualsevol persona a títol individual que se sumin a trencar el silenci”, conclou Vicky Nieto.