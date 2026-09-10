“Vull expressar el ferm suport del ministeri fiscal a la proposta d’atribuir a la Fiscalia de la direcció de la investigació penal que recull el projecte de llei d’enjudiciament criminal actualment en tràmit”. Amb aquesta contundència s’ha expressat la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, en el seu discurs de presentació de la memòria fiscal de 2025 en l’obertura solemne de l’any judicial, que s’ha celebrat aquest dijous al migdia a la seu del Tribunal Suprem en presència, com és habitual, del rei dels espanyols, Felip VI, com a cap d’Estat. Peramato ha aprofitat l’avinentesa per recordar que fins i tot el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalat el projecte de llei, que també ha rebut el vistiplau de la Comissió Europea.
Peramato ha aprofitat l’ocasió per expressar una de les reclamacions històriques del ministeri públic, que reivindica tenir a les seves mans les instruccions i les investigacions judicials. Una possibilitat que consta en la reforma impulsada pel ministre de Justícia, Félix Bolaños. En aquesta línia, la fiscal general recorda que des de l’any 2001 s’han registrat diverses iniciatives legislatives per modernitzar la justícia penal. Uns projectes que compartien un objectiu: “Atribuir al ministeri fiscal la direcció de la investigació dels delictes”.
No és una demanda corporativa
“L’atribució de la direcció de la investigació al ministeri fiscal no constitueix una reivindicació corporativa”, ha justificat Peramato. “Es tracta, sobretot, d’una exigència de racionalitat institucional orientada a reforçar les garanties del procés penal i, en definitiva, a enfortir la qualitat del nostre estat de dret”, ha remarcat. Peramato ha assenyalat que atorgar al ministeri públic les instruccions no és un experiment, ans al contrari, perquè, “els sistemes més avançats del nostre entorn jurídic atribueixen al ministeri públic un paper protagonista en la investigació dels delictes, sota el control i la garantia d’un jutge imparcial encarregat de vetllar pels drets fonamentals”.
Segons, Peramato la “clau” del nou model és que reforça “les garanties de la ciutadania”. “Qui investiga no ha de ser qui decideix sobre les mesures limitatives de drets fonamentals i qui controla la legalitat de la investigació ha de trobar-se plenament desvinculat de les tasques investigadores”, defensa la fiscal general. Ara bé, per assumir aquesta, tasca Peramato ha reclamat més autonomia, a través de la millora de l’estatut orgànic del ministeri fiscal, i més autonomia pressupostària.