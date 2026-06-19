El Tribunal Suprem tem que, com li passa a l’Audiència Nacional , es desbordi de feina. Per això ha pressionat al le del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per tal de reclamar més efectius. El resultat ha estat que dijous d’aquesta setmana, el plenari del Poder Judicial, hagi formalitzat la petició de sis magistrats més per l’alta magistratura espanyola. D’aquesta manera, els jutges reclamen al ministre de Justícia, Félix Bolaños, que el Reial decret de creació de 500 unitats judicials que corresponen a la programació del 2026 i d’adequació de la planta judicial que està preparant el ministeri contempli sis magistrats més.
Segons ha comunicat oficialment el mateix Consell, dues d’aquestes places s’haurien de crear a la Sala Primera, la civil; dos més
a la Sala Segona, del Penal; i les altres dues a la Sala Quarta, del Social. Una sol·licitud que han introduït en un llistat de les unitats judicials que consideren “imprescindibles” de crear i que raonen que s’ajusten al nombre de places que preveu el projecte ministerial. Així mateix, alerten al ministre que caldria tenir present un calendari més concret i precís per aplicar l’ampliació de les places que preveu la nova normativa.
Onze mesos de calendari
En concret, proposen que l’1 de gener de 2027, entrin en funcionament les places creades en òrgans col·legiats. És a dir, el Tribunal Suprem, l’Audiència Nacional, els Tribunals Superiors de Justícia i les Audiències, així com els jutges d’adscripció territorial i altres places que només requereixin categoria de jutge. Sis mesos després, el primer de juny, plantegen la posada en marxa de les places creades a Tribunals ?instància amb ciutats que tenen la seu del Tribunal Superior o Audiències i no seria fins l’u de novembre que entrarien en funcionament la resta de places de nova creació.
En tot cas, el poder judicial també exigeix com a “imprescindible” que les noves places programades tinguin prou antelació i abans de començar a treballar comptin amb els mitjans materials, tecnològics i personals adients per a l’exercici efectiu de la seva funció jurisdiccional. En la mateixa línia, el govern dels jutges també recorda que cal augmentar la formació sobre la nova estructura judicial espanyola.