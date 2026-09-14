La revista ‘Newsweek’ ha inclòs tres hospitals de Quirónsalud en la primera edició del seu rànquing ‘World’s Greenest Hospitals 2026’, elaborat en col·laboració amb Statista, que reconeix els 250 hospitals més sostenibles del món.
En concret, entre els vuit centres espanyols seleccionats hi figuren l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, l’Hospital Ruber Internacional i Centro Médico Teknon, consolidant el compromís del Grup Quirónsalud amb l’excel·lència assistencial i la sostenibilitat mediambiental.
La classificació es construeix a partir d’un ampli procés d’avaluació que identifica els 250 hospitals líders en sostenibilitat ambiental i prestació de serveis sanitaris compromesos amb l’acció climàtica. L’objectiu d’aquesta classificació és augmentar la transparència i la comparabilitat entre institucions, destacant aquells centres que demostren un lideratge tangible en la reducció del seu impacte ambiental sense comprometre la qualitat assistencial.
L’avaluació es basa en una metodologia integral de sis pilars que combina indicadors quantitatius i qualitatius: dades de rendiment en sostenibilitat, analitzant aspectes com l’energia, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, el consum d’aigua i la gestió de residus; recomanacions d’experts internacionals en sostenibilitat sanitària; certificacions i acreditacions reconegudes internacionalment, com LEED, BREEAM o ENERGY STAR; premis i reconeixements obtinguts per bones pràctiques ambientals; compromisos i objectius públics en matèria de sostenibilitat i descarbonització; i transparència en la divulgació d’informació ambiental a través d’informes i altres fonts oficials.
Quirónsalud ha indicat que aquest reconeixement reforça el seu compromís amb un model assistencial en què la sostenibilitat és un pilar inseparable de la qualitat sanitària. La sostenibilitat constitueix una de les línies estratègiques del Grup i s’articula a través del seu Pla de Sostenibilitat Mediambiental, l’objectiu principal del qual en matèria de descarbonització és reduir un 50% les emissions de CO2 el 2030. Amb aquest enfocament, Quirónsalud impulsa la transformació cap a una sanitat cada vegada més eficient, responsable i compromesa amb la salut de les persones i del planeta.
Entre les iniciatives més destacades en aquest àmbit hi ha el Projecte Anestèsia Sostenible, un exemple de com les decisions clíniques poden generar un impacte positiu a gran escala sense renunciar a la màxima qualitat assistencial ni a la seguretat del pacient. En només dos anys, el Grup ha aconseguit reduir un 85% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associades a l’ús de gasos anestèsics i evitar més de 13.000 tones de CO2, malgrat l’increment de l’activitat quirúrgica.
ALTRES INFORMES
Fundada el 1933, ‘Newsweek’ elabora anualment diversos informes per identificar les institucions sanitàries més destacades a escala global. Entre aquests, la darrera edició del rànquing ‘World’s Best Hospitals’, publicada al març, va situar un total de catorze hospitals del Grup entre els millors d’Espanya. A més, en el rànquing ‘World’s Best Specialized Hospitals 2026’, publicat fa just un any, va destacar quatre hospitals de Quirónsalud entre els millors del món en cinc especialitats: Pneumologia, Traumatologia, Traumatologia i Cardiologia.
Així mateix, el rànquing ‘World’s Best Smart Hospitals 2026’ va distingir per tercer any consecutiu l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz entre els 300 hospitals més «intel·ligents» del món, en reconeixement a la seva aposta per la innovació tecnològica i la implantació de solucions digitals avançades.