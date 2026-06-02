Noves dades indiquen l’eficàcia d’una teràpia en càncer de pròstata metastàtic sensible al tractament hormonal

Les últimes dades presentades per Novartis en la Reunió Anual de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO 2026) recolzen l’ús de la teràpia amb radioligandos des del diagnòstic en pacients amb càncer de pròstata metastásico amb PSMA positiu.
Els resultats de l’estudi PSMAddition mostren que Dl.-PSMA-617 en combinació amb el tractament estàndard millora de manera consistent la supervivència lliure de progressió radiogràfica en pacients amb càncer de pròstata metastàtic sensible al tractament hormonal amb expressió positiva de PSMA. A més, els objectius secundaris, com la progressió del PSA i el temps fins a la malaltia resistent a la castració, van confirmar l’eficàcia del tractament.
L’anàlisi per subgrups va mostrar que el radiofàrmac millora la supervivència lliure de progressió radiogràfica de manera similar tant en pacients amb alta com baixa càrrega tumoral i en diferents presentacions de la malaltia. El tractament va reduir un 28% el risc de progressió radiogràfica o mort i els objectius secundaris també van ser consistents.
“El càncer de pròstata metastàtic sensible al tractament hormonal és una malaltia heterogènia, en la qual la càrrega tumoral i la forma de presentació de la malaltia solen determinar l’agressivitat amb la qual progressarà el càncer del pacient”, ha afirmat Fred Saad, professor i president del Departament de Cirurgia de la Universitat de Montreal. “Els resultats consistents observats amb aquest tractament en els principals subgrups, independentment de la forma de presentació inicial o de la càrrega tumoral, reforcen el seu potencial per a convertir-se en un pilar fonamental del tractament primerenc en una àmplia gamma de pacients”.
Novartis també ha presentat dades prometedores estudi de Fase I AcTION de la seva teràpia amb radioligandos basada en actini 225Ac-PSMA-617. Les dades van mostrar una prometedora activitat antitumoral primerenca, amb reduccions del PSA i respostes radiogràfiques, així com un perfil de seguretat manejable.
“Novartis va contribuir a redefinir el tractament del càncer de pròstata metastàtic amb aquest radiofàrmac, i continuem elevant el llistó”, ha afirmat Mark Rutstein, director global de Desenvolupament Oncològic de Novartis. “El nostre programa basat en actini representa la pròxima frontera de la teràpia amb radioligandos i, amb dos estudis de fase III en marxa, estem treballant per a ampliar el potencial de les TRL a un major nombre de pacients”.