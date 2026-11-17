Tecnio Formación, Centre de Formació Tècnica Avançada pertanyent al grup thePower Education, es converteix en centre de referència en la preparació de talent tècnic per a Midas, companyia especialitzada en el manteniment i la reparació de vehicles, mitjançant un acord de col·laboració per formar nous professionals de l’automoció i facilitar-ne la incorporació al món laboral. La iniciativa vol apropar l’aprenentatge a les tasques que es duen a terme en un taller i connectar la preparació dels alumnes amb les necessitats de les empreses.
En concret, aquest acord es materialitza en el programa «Midas Talent Factory by Tecnio», que preveu ajuts per als alumnes que cursin l’itinerari «Expert en Mecànica, Diagnosi i Seguretat de Vehicles» de Tecnio i que tindran accés preferent als processos de selecció per treballar als tallers de MIDAS a Madrid. La incorporació dependrà de l’avaluació de les candidatures i de la seva adequació a les vacants disponibles.
La col·laboració combina l’especialització i el lideratge docent de Tecnio i la fortalesa de thePower com a grup educatiu espanyol amb l’oferta més completa i innovadora, amb l’experiència i el lideratge de MIDAS en el manteniment i la reparació de l’automòbil. La proposta formativa preveu un mòdul específic desenvolupat conjuntament amb MIDAS i diverses classes magistrals pràctiques a les seves instal·lacions, per apropar els alumnes als seus procediments i a l’activitat diària dels seus professionals.
«Aquest acord ens permet apropar la formació a allò que un professional es trobarà en un taller. Treballar al costat de MIDAS ens ajuda a orientar l’aprenentatge cap a aquestes necessitats i a fer que l’alumne entengui com aplicar els seus coneixements», va assenyalar Richard Aguado, responsable docent de l’àrea de mecànica de Tecnio Formación.
«Un bon mecànic no es forma només a l’aula, sinó també al taller. Per això obrim els nostres tallers als alumnes de Midas Talent Factory by Tecnio: volem que coneguin de primera mà com treballem i que, quan acabin, tinguin una oportunitat real de continuar creixent amb nosaltres a Madrid», va afirmar Gemma Jiménez, responsable de Recursos Humans de Midas España.
FORMACIÓ PRÀCTICA
L’itinerari «Expert en Mecànica, Diagnosi i Seguretat de Vehicles» de Tecnio inclou el manteniment del motor i els seus fluids, els sistemes elèctrics i electrònics del vehicle, així com la direcció, la suspensió, la transmissió i els frens. La diagnosi avançada es treballa de manera transversal mitjançant equips de diagnosi multimarca i oscil·loscopis d’automoció.
Aquesta preparació inclou la lectura de codis d’avaria, la interpretació de senyals dels sensors i la comprovació de sistemes en vehicles del taller. L’objectiu és que l’alumnat aprengui a identificar l’origen d’una fallada, fonamentar el diagnòstic amb mesuraments i verificar el resultat d’una reparació.