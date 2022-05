Més de la meitat dels espanyols rebutja el retorn de l’emèrit a Espanya

La recent visita de Joan Carles I a Espanya ha despertat tota classe de reaccions en la societat però la majoria dels ciutadans no la secunda, segons un estudi de IO Recerca que assenyala que més del 57% dels espanyols està en desacord i que el 86% considera que això és un precedent per a la seva tornada definitiva. A més, el 63% dels enquestats considera que l’arribada del rei emèrit no significarà una millora en la relació amb el seu fill Felip VI. La gran majoria, el 88%, tampoc creu que es reconciliï ara amb la seva dona, la reina Sofia.

En un moment en el qual la popularitat de la monarquia no està en el seu millor moment, el 64% dels ciutadans creu que la tornada de Joan Carles I perjudica la imatge del rei Felip VI i de la institució monàrquica. Gairebé el 80% també considera que el rei emèrit hauria de donar explicacions públicament sobre els fets que l’han mantingut allunyat del país durant aquest temps.

La població objecte d’aquest estudi han estat dones i homes de 18 a 65 anys residents a Espanya. La mostra ascendeix a 1.000 individus. L’enquesta es va realitzar del dia 23 al 24 de maig de 2022.