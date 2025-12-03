Medicina preventiva i tecnologia, la nova clau de l’envelliment saludable

El sector científic i tecnològic està enfocant els seus esforços en recerques sobre la medicina preventiva i com pot afavorir un envelliment saludable. D’acord amb l’OMS, l’envelliment saludable implica mantenir la capacitat funcional, física, mental i social durant la vida, un objectiu que exigeix un enfocament preventiu més enllà del tractament de malalties.
Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’esperança de vida a Espanya ha crescut de manera sostinguda en les últimes dècades. Tanmateix, això no garanteix mantenir la funcionalitat de l’organisme. Treballar en un envelliment saludable és possible a través de diferents mecanismes preventius i hàbits gairebé “passius” que es poden integrar en la vida quotidiana, fins i tot durant les hores de somni. Companyies com *Biow, ho demostren, enfocada en el desenvolupament d’una tecnologia orientada a la medicina preventiva, s’ha centrat en la deterioració de l’organisme i a actuar sobre dos dels processos biològics clau que més influeixen en l’envelliment: la regeneració cel·lular i el control de l’estrès oxidatiu.
Aquest mecanisme converteix el dormitori en una cambra bioenergètica antioxidant, la qual cosa eleva l’energia respirable, reduint nanopartícules i millorant marcadors d’estrès oxidatiu. Gran part de l’envelliment es relaciona amb l’estrès oxidatiu i el mal funcionament dels mitocondris, les “centrals energètiques” de les cèl·lules. Respirar en aquest ambient, permet millorar l’oxigenació, reduir l’exposició a toxines i optimitzar el somni, la qual cosa genera un augment de la producció d’ATP (la molècula d’energia cel·lular), protegeix teixits i reforçar el sistema immune, és a dir, s’estan recarregant les cèl·lules mentre es gaudeix del descans.
“El desequilibri entre radicals lliures i sistemes antioxidants, conegut com a estrès oxidatiu, està associat a múltiples processos lligats a l’envelliment, des de la pèrdua de massa muscular fins a la deterioració cognitiva. En aquest context, enfocaments capaços de reforçar la bioenergètica cel·lular i limitar el mal oxidatiu es consideren una de les principals línies d’innovació en medicina preventiva i benestar”, comenta Enrique Caso director Biomédico de Biow i Ceo científic de Myomics.
Aquestes innovacions mostren que la medicina preventiva i la tecnologia no sols permeten viure més anys, sinó viure’ls amb millor salut i energia. En actuar directament sobre la regeneració cel·lular i l’estrès oxidatiu, eines com les desenvolupades per Biow obren la porta a un envelliment més actiu i ple, demostrant que prolongar la vida i millorar la seva qualitat poden anar de bracet.