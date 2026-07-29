L’Associació Gaia-X Espanya ha nomenat nou vicepresident Marcos Piqué, director de Desenvolupament de Negoci de T-Systems Iberia, divisió de serveis de digitalització de Deutsche Telekom i un dels principals hyperscalers europeus.
L’objectiu és reforçar el posicionament de l’entitat cap a l’economia sobirana de la dada i consolidar-la en l’ecosistema internacional com a agent generador d’innovació que proporciona confiança a ciutadans i empreses.
El nomenament, que es produeix un any després de la incorporació de T-Systems al Consell Directiu de Gaia-X Espanya, reconeix l’experiència de la companyia en la construcció d’ecosistemes d’espais de dades que permeten compartir informació de manera segura, controlada, d’acord amb la legislació europea i amb respecte pels principis ètics. Per a l’associació, suposa, a més, un pas clau per reforçar l’autonomia tecnològica d’Europa davant de possibles canvis geopolítics, comercials o regulatoris.
“Assumeixo aquesta responsabilitat amb l’objectiu de contribuir que Espanya avanci en el seu camí cap a l’economia de la dada. Per fer-ho, ens hem de basar en iniciatives, infraestructures, serveis, eines i aplicacions que garanteixin ecosistemes de dades interoperables, sostenibles, sobirans i capaços de generar valor real per a la societat”, ha manifestat.
El nou vicepresident de Gaia-X Espanya compta amb més de 19 anys d’experiència en el sector tecnològic, en càrrecs rellevants com els de director d’Intel·ligència Artificial o Arquitecte Empresarial a T-Systems Iberia, fet que li ha permès adquirir una visió estratègica molt vinculada amb la indústria i les institucions. Des d’aquesta nova responsabilitat, Piqué contribuirà a impulsar la col·laboració entre empreses, administracions públiques, universitats, centres tecnològics i associacions sectorials per accelerar el desplegament de l’economia de la dada, amb l’objectiu de garantir un intercanvi segur, controlat i federat, convertint aquests ecosistemes en capacitats reals d’innovació.
Sobirania de la dada
Amb la vicepresidència de Gaia-X Espanya, T-Systems ha indicat que reforça la seva posició com a soci tecnològic europeu clau, capaç de transformar la sobirania digital en una realitat operativa empresarial. A més, enforteix el seu paper actiu en el desenvolupament de solucions avançades que operen sota els estàndards de Gaia-X, aplicant els principis i controls de confiança (Trust Framework) i certificades mitjançant credencials de compliment verificables (GAIA-X Compliance Verifiable Credentials).
T-Systems compta amb una àmplia trajectòria com a referent en l’economia de la dada. La companyia ha participat en l’impuls de Gaia-X a Europa i de l’Associació Internacional d’Espais de Dades (IDSA), organisme que estableix els estàndards de seguretat i qualitat que han de complir els espais de dades europeus, així com en altres projectes europeus de gran rellevància, com Catena-X, centrat en la indústria de l’automòbil, on ha contribuït a integrar més de 70 proveïdors de Ford.
També ha impulsat altres desenvolupaments relacionats amb els sectors sanitari, turístic i energètic. Entre els projectes més recents, T-Systems està impulsant, juntament amb l’Associació Espanyola de Carreteres, el primer Espai de Dades de la Carretera, AECTech, per avançar cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible.
“L’economia de la dada permet que organitzacions públiques i privades col·laborin, habilitant i optimitzant negocis o serveis públics sense perdre la propietat ni el control sobre la seva informació, dins d’un marc europeu estratègic, fiable i autònom”, ha assenyalat Piqué.
Aquesta contribució es completa amb la seva aposta per la construcció d’infraestructures sobiranes dissenyades des d’Europa i per a Europa, com les solucions T Cloud, la seva oferta unificada de núvol públic o privat; Industrial AI Cloud, la solució europea d’IA sobirana que combina computació d’alt rendiment i compliment normatiu; la plataforma d’IA agèntica, que facilita el desenvolupament, l’orquestració, la governança i el control dels agents d’IA a les organitzacions, o les seves solucions de ciberseguretat sobirana.