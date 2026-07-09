L’RC Deportivo de la Corunya ha establert noves condicions d’identificació, accés i comportament per als abonats de Marathon Inferior de cara a la temporada 2026/2027. La mesura forma part de la preparació del club per al seu retorn a LALIGA EA SPORTS i pretén reforçar la seguretat i la convivència en una de les zones de més animació d’ABANCA Riazor.
Segons ha comunicat el mateix club als seus socis, el procediment dissenyat per a aquesta grada estableix que la renovació de l’abonament s’haurà de fer de manera presencial i que cada abonat haurà d’acreditar la seva identitat mitjançant un document oficial. També serà necessari acceptar per escrit les condicions d’ús del carnet, que regulen qüestions com l’accés al recinte, la permanència a la zona, els controls d’identitat i la introducció d’elements d’animació. L’entitat adverteix que no podrà completar la renovació si no es compleixen aquests requisits.
La iniciativa s’adopta després d’una temporada en què el Deportivo va acumular 17 denúncies per càntics intolerants, la segona xifra més elevada entre els clubs de LALIGA, segons el recompte dels expedients publicats per la competició. Aquestes denúncies haurien comportat més de 200.000 euros en sancions per al club. A això s’hi afegeix la proposta de la Comissió Estatal contra la Violència en l’Esport de tancar Riazor durant un mes i imposar una multa de 80.000 euros pels incidents registrats durant la celebració de l’ascens després del partit contra la UD Las Palmas.
Les noves condicions atorguen al club la capacitat d’organitzar el funcionament de Marathon Inferior, controlar els accessos i autoritzar l’ús de pancartes, banderes, tambors i altres materials d’animació. També preveuen la suspensió o retirada de l’abonament davant conductes com la cessió del carnet a terceres persones, la negativa a identificar-se, l’incompliment de les indicacions de seguretat o l’exhibició de missatges violents, discriminatoris o contraris a la normativa esportiva.
La decisió ha provocat crítiques per part d’alguns col·lectius, com Riazor Blues i Old Faces, que han convocat aquest dijous una assemblea informativa per traslladar la seva posició als aficionats. Durant la nit passada també van aparèixer cartells contraris a la directiva al Dé Beach Club i en altres espais relacionats amb l’entitat. Segons les autoritats locals, tres persones, una d’elles menor d’edat, van ser identificades per aquests fets.
Cal recordar que, només en els dos darrers anys, s’han registrat diverses intervencions policials relacionades amb membres o entorns de Riazor Blues per baralles, amenaces, ús de material pirotècnic i altres incidents als voltants de l’estadi que han transcendit públicament, com en els partits davant el Leganés, l’Atlètic de Madrid, el Reial Saragossa o el Màlaga CF. Amb les noves condicions, el Deportivo vol anticipar-se a aquest tipus de situacions, protegir la majoria de la seva afició i reduir el risc de sancions en una temporada especialment significativa pel seu retorn a LALIGA EA SPORTS.